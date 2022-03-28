Çorum’da süne ile mücadele kapsamında dut fidanı dağıtıldı

FATİH BATTAR

Çorum’da parazitoitlerin doğal ortamlarının arttırılması amacıyla yapılan ağaçlandırma çalışmaları kapsamında tarla kenarlarına dikilmek üzere çiftçilere 6 bin 666 adet dut fidanı dağıtıldı.

Çorum’da hububatın en önemli zararlarlarından süne ile mücadele kapsamında 2019 yılından beri devam eden dut fidanı dağıtımı bu yıl da Çorum Ticaret Borsası öncülüğünde devam etti. Bu yıl merkez ve Alaca’ya bağlı her köye 6 bin 666 adet karadut fidanı dağıtımı yapıldı.

Ticaret Borsası’nda gerçekleştirilen fidan dağıtım törenine törenine Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İyi Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Borsa Başkanı Naki Özkubat, Borsa Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, STK temsilcileri ile çiftçiler katıldı.

Törende bir konuşma yapan Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, hububatın ana zararlısı olan, süne tahribatından dolayı hem üretici, hem de ülke ekonomisinin büyük kayıplar yaşadığını belirterek; “Bu kapsamda ilk olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile borsamız mühendisleri kışlaklara giderek süne sayımı gerçekleştirdiler. Yapılan sayımlar sonucunda tespit edilen yüksek süne oranından dolayı, 2019 yılında Çorum Valiliği, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Ziraat Odası ve Borsamız işbirliğinde “Süne ile Biyolojik Mücadele” projesi başlattık. Proje kapsamında 2019 yılında doğaya keklik salımı, 2020 yılında karadut fidanı, 2021 yılında vişne kızılcık ve badem fidanı dağıtımlarını yaptık. Çiftçilerimizi süneye karşı bilinçlendirmek adına afişler hazırlanarak merkez ve ilçe köylerine dağıtımını yaptık. Borsamız satış salonuna ya da analiz amacıyla gelen buğdaylardan örnekler alınıp, buğdayın hasat edildiği köyler ve bulunduğu yöreler dikkate alınarak analizleri yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda 2018 yılında %5,4 olan süne tahribat oranı 2021 yılı ölçümlerine göre %1,3 düzeyine düşmüştür.” dedi

Biyolojik mücadele ile asıl amaçlarının buğdayın ekmeklik özelliğini korumak ve çiftçinin ürettiği ürünün kalitesini, değerini artırarak hem çiftçilerin hem de ülke ekonomisinin kazançlı çıkmasını sağlamak olduğunu ifade eden Özkubat; “2021 yılında borsamızda 260.000 ton buğday tescili yapılmıştır. Yaklaşık olarak 200 milyon TL üreticimize katkı sağlamıştır. Bu paranın ilimizde 3 defa döndüğünü düşünürsek 600 milyon TL'lik artı katkı sağlanmıştır. Hububat ekimi yapılan arazilerin çevresinde yapılacak ağaçlandırma çalışması ile sünenin doğada çoğalmasını engelleyen faydalı böcek olan parazitoitlerin yaşayabileceği ortamlar oluşmaktadır. Parazitoitlerin doğal ortamlarının arttırılması amacıyla yapılan ağaçlandırma çalışmaları kapsamında, tarla kenarlarına dikilmek üzere, köy muhtarlarımıza 4.000 adet dut fidanı teslim edeceğiz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de fidan dağıtımı, keklik salımı, Adana Biyolojik Araştırma Enstitüsü tarafından farklı türlerde üretilen faydalı böceklerin salımı için, biyolojik mücadele çalışmalarımız devam edecektir.” şeklinde konuştu

Projeye Çorum İl Özel İdaresi 50 bin, Çorum Belediye Başkanlığı 50 bin, Ticaret Odası 50 bin, Alaca Belediyesi 50 bin, Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği 50 bin, Ziraat Odası Başkanlığı 25 bin, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 10 bin, Veteriner Hekimler Odası 10 bin, Pankobirlik 10 bin ve Karadenizbirlik 10 bin TL olmak toplam 315 bin TL destek sağlandığını açıklayan Vali Mustafa Çiftçi, projeye destekleri olan herkese teşekkür etti.

Programda kapsamında ayrıca milletvekilleri, belediye başkanı, ziraat odası başkanı ve tarım il müdürü bir kobnuşma yaparak dünyada savaşlarla birlikte gıdanın öneminin bir kez daha öne çıktığını anlattı ve çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından fidan dağıtım törenine geçildi.

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2022, 18:45