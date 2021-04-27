Çorum’da tam kapanma öncesi yoğunluk

FATİH BATTAR

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye 29 Nisan’dan başlayarak 17 Mayıs’a kadar tam kapanmaya geçti.

Koronavirüs vakalarında yaşanan artışın ardından tüm yurtta uygulanacak 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Çorum’da da vatandaşlar cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

Mağaza, PTT, banka ve market önlerinde uzun kuyruklar oluşurken, sosyal mesafe hiçe sayıldı.

Güneşli havayı da fırsat bilen vatandaşlar, dışarıda hem gezdi hem de alışveriş yaptı. Gazi ve İnönü Caddesi’nde mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşurken, bazı vatandaşlar ise 17 günlük kısıtlam öncesi parklarda aileleri ile birlikte vakit geçirdi.

Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2021, 17:31