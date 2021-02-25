Çorum’da taşıt sayısı 1 yılda 5 bin adet arttı

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü 2021 yılı Ocak ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerinden "Çorum İli, Trafiğe Kayıtlı Bulunan Motorlu Kara Taşıtları” konusunda bir basın bülteni hazırladı.

TÜİK verilerine göre Çorum'da motorlu kara taşıt sayısı 1 yılda 5 bin 149 adet arttı.

Çorum’da 2021 yılı Ocak ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 431 adet (% 0,2), bir önceki yılın aynı ayına göre ise 5 bin 149 adet (% 3,0 ) artarak 177 bin 147 adete ulaştı.

2021 yılı Ocak ayı sonu itibariyle Çorum'daki toplam 177 bin 147 motorlu kara taşıtının; % 47,2'si (83 bin 648 adet) otomobil, % 1,5'i (2 bin 682 adet) minibüs, % 0,6'sı (1 056 adet) otobüs, % 12,9'u (22 bin 830 adet) kamyonet, % 3,2'si (5 bin 742 adet) kamyon, % 10,4'ü (18 bin 422 adet) motosiklet, % 0,2'si (363 adet) özel amaçlı taşıtlar ve % 23,9'u (42 bin 404 adet) traktörden oluşmaktadır.

Çorum'da Ocak ayında 3 bin 299 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar içinde % 57,7 ile ilk sırada yer alan otomobili % 20,9 ile Traktör ve % 13,9 ile Kamyonet takip etti. 2021 yılı Ocak ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 24 milyon 256 bin 741 adet trafiğe kayıtlı araç bulunmaktadır. Çorum ili toplam 177 bin 147 trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının %0,7'sine sahiptir. Çorum İlinde 2021 yılı Ocak ayı itibariyle, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla; motosiklet (% 3,6), otomobil (% 3,6), özel amaçlı taşıtlar (% 3,4) ve kamyonet (% 3,0) şeklinde gerçekleşmiştir.

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 74 bin 505 adet otomobilin %53,0'ı benzin, %35,9'u dizel, %5,7'si LPG yakıtlı olup, %5,4'ü elektrikli veya hibrittir.

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 74 bin 505 adet otomobilin %27,9'u 1401-1500, %26,9'u 1300 ve altı, %23,0' 1501-1600, %15,7'si 1301-1400, %5,5'i 1601-2000, %0,5'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.