Çorum’da taşıt sayısı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü 2019 yılı Aralık ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerine göre Çorum’da motorlu kara taşıt sayısı 1 yılda 710 adet azaldı.

Çorum’da 2019 yılı Aralık ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 554 adet (%0,32) , bir önceki yılın aynı ayına göre 710 adet (%0,4) azalarak 171 bin 377 âdete ulaştı.

2019 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla Çorum'daki toplam 171 bin 377 motorlu kara taşıtının; % 47'si (80 bin 530 adet) otomobil, %1,6'sı (2 bin 741 adet) minibüs, %0,6'sı (1070 adet) otobüs, %12,9'u (22 bin 100 adet) kamyonet, %3,3'ü (5 bin 721 adet) kamyon, %10,4'ü (17 bin 756 adet) motosiklet, %0,2'si (350 adet) özel amaçlı taşıtlar ve %24'ü (41 bin 109 adet) de traktörlerden oluşturdu.

Çorum'da Aralık ayında 6 bin 907 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar içinde %69,9 ile ilk sırada yer alan otomobili %13,7 ile traktör ve %11,5 ile kamyonet takip etti.

2019 yılı Aralık ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 23 milyon 156 bin 975 adet trafiğe kayıtlı araç bulunuyor. Çorum toplam 171 bin 377 trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının %0,12’sine sahiptir.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Çorum ilinde 2019 yılı Aralık ayı itibarıyla, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla; motosiklet (%2), özel amaçlı (%2) ve Traktör (%1) şeklinde gerçekleşti.

Ocak-Aralık döneminde kaydı yapılan otomobillerin 208 047'si beyaz renklidir. Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 386 bin 748 adet otomobilin %53,8'i beyaz, %24,1'i gri, %6,7'si siyah ve %5,8'i kırmızı iken %9,6'sı diğer renklerdedir.

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %54,6'sı dizel yakıtlıdır. Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 386 bin 748 adet otomobilin %54,|5'si|dizel, %36,2'si benzin, %5,8'i LPG yakıtlı olup, %3,4'ü elektrikli veya hibrit. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2020, 19:54