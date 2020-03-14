Çorum’da trafik kazaları azaldı

Çorum'un İçişleri Bakanlığınca hazırlanan "Trafik Kazası Azalan İller" sıralamasında 4'üncü sırada yer aldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce kentteki trafik kazalarını önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Karadeniz'i İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Samsun-Ankara kara yolunda denetimlerin artırıldığı belirtilen açıklamada, ayrıca yol altyapısının da güçlendirilerek kazaların önüne geçildiği vurgulandı.

Yapılan çalışmalarda öncelikle sürücülerin "kural hatası yaparsam yakalanırım" hissini oluşturmanın hedeflendiği vurgulanan açıklamada, "İlimizdeki Ankara-Samsun ve Amasya-İstanbul çevre yolundan günlük 15 bin civarında araç geçmesine rağmen trafik kazaları sonucu ölümlerin azaltılması konusunda 81 il içerisindeki başarısını 15'inci sıraya yükseltmiştir. 2020 yılının ilk iki ayında ise ölümlü trafik kazalarında yüzde 100 düşüşle başarı sıralamasını 4'üncü sıraya çıkartarak azımsanamayacak bir başarı elde edilmiştir." ifadelerine yer verildi.