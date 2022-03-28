Çorum’da üreticilere 170 ton nohut tohumu dağıtıldı

FATİH BATTAR

Nohut üretiminde Türkiye’de altıncı sırada yer alan Çorum’da yüzde 70 hibe desteğiyle 1000 üreticiye 2 milyon 570 bin lira değerinde 170 ton sertifikalı nohut tohumu dağıtıldı.

Tarım İl Müdürlüğü’nde düzenlenen nohut dağıtım törenine Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İyi Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Borsa Başkanı Naki Özkubat, Borsa Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, STK temsilcileri ile çiftçiler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı; “2019 yılından bu yana bir çok projeler ürettik. Bugün burada 170 ton civarında nohut tohumu dağıtıyoruz. Nohut üretiminde Türkiye altıncı sırada yer alıyoruz. 250 bin dekar alanda 25 bin bin ton nohut üretim yapılıyor. Çorum’da nohuta ağırlık veriyoruz çünkü Çorum denince akla leblebi geliyor ve bu yüzden üreticilerimize 2 yıldır nohut tohumu desteği veriyoruz.” dedi

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse de Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte tarımın öneminin bir kez daha öne çıktığını belirterek; “Üreticilik ve çiftçilik zordur. Hem doğanın hem de kapitalist ekonominin acımasız koşullarıyla mücadele etmektedir. Devletimizin bu yüzden çiftçilerimize destek olması gerekir. Tarım günümüzde daha önemli bir hale geldi. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte tarımın önemi bir kez daha öne çıktı. Gıda zincirinde sıkıntı yaşanmaması için de çiftçilerimizin desteklenmesi gerekiyor. Uçağın olmasa başka şekilde ulaşırsınız ama nohutunuz olmazsa karnınızı doyuramazsanız.” şeklinde konuştu

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya da konuşmasında tarımın önemine dikkat çekerek; “Dünyada tarımın ne kadar önemli olduğu bugünlerde yine ortaya çıktı. Onun için çiftçilerimizin ürünleri gelecek yıllarda daha fazla para edecek. Çiftçimiz daha fazla kazanç sağlayacak. Girdilerdeki maliyetlerin azaltılması için de hükümetimizin çalışmaları devam ediyor. Çorum’da hemen hemen her türlü ürün yetiştirilebiliyor. Nohuttan mercimeğe, soğandan buğdaya, arpadan tritikaleye kadar hepsinde ilk sıralardayız. Çiftçimiz üretim yaparken hükümetimizin de desteğine ihtiyacı var. Geçtiğimiz hafta ayçiçek tohumu dağıttık bu hafta nohut tohumu dağıtıyoruz. Çiftçilerimizin ürünleri bu tohumla daha kaliteli ve verimli olacak.” diye konuştu

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ise tarımda Çorum’u bölgenin yıldızı yapacaklarını söyledi.

20 yıldır üreticilere çeşitli projelerle destek verildiğine dikkat çeken Ceylan, çiftçinin kazanabilmesi için sulanabilir arazi oranının artması gerektiğine vurgu yaparak; “Hedefimiz sulanabilir arazinin tamamını Çorum’da sulamak. Çünkü su verim demek, su kazanç demek. 2001 yılında sulanabilir arazi oranı yüzde 10’larda idi şimdi bu rakam yüzde 55’lerde. Yatırımlarla beraber sulanabilir arazinin tamamını sulamayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı

Son konuşmacı olarak kürsüye gelen Vali Mustafa Çiftçi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 8 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile atıl olan tarım arazilerinin tarıma kazandırılması, bakliyat, hububat, yağlı tohumluk bitkilerin üretilmesiyle ilgili üreticilere yüzde 75 hibe desteği verilmesinin duyurulduğunu belirterek; "Bu kapsamda ilimize bir kaynak aktarıldı. Vatandaşlardan toplanan katkı paylarıyla birlikte 2,5 milyon liralık bir kaynağa ulaştık. Bununla 170 ton nohut tohumu alındı. 1200 üreticimize tohum dağıtacağız. Böylece ilimizin ekim alanları artacak ve leblebi üretiminde ham madde ihtiyacı karşılanmış olacak." dedi.