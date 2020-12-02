Çorum’da üreticilere 372 bin TL’lik tohum desteği

FATİH BATTAR

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan ‘Kaliteli kaba yem bitkileri üretimini geliştirme projesi’ kapsamında Çorum’a 372 bin liralık ödenek geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gönderilen ödenek ile alınan 100 kg’lık 56 bin kg macar fiği tohumu Çorum’da 553 üreticiye dağıtılacak.

İl genelinde 5 bin 530 dekar alanda üretim yapılmasını sağlayacak proje kapsamında dün Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle çiftçilere fiğ tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Törene Vali Mustafa Çiftçi, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ve çiftçiler katıldı.

Törende bir konuşma yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı; “Hayvancılığın temel ihtiyaçlarından olan kaliteli kaba yem bitkileri üretimini geliştirme projesini bakanlığımıza sunmuştuk. Bakanlığımız il müdürlüğümüzün projesini uygun görüdü ve ilimize 372 bin TL ödenek tahsis etti. Tahsi edilen ödenek kapsamında 56 bin kg macar fiği tohumu üreticilerimize dağıtılmak üzere satın alınmıştır. Çorum’da belli kritileri taşıyan 553 üreticimize 100 kg’lık fiğ tohumu dağıtacağız. Proje ile her bir üreticimize 664 TL tohum desteği, 600 TL kaba yem bitkisi desteği olmak üzere 1264 TL ekonomik destek sağlanmaktadır. 56 bin kg tohumun 24 bin 500 kg’ı merkez ilçe köylerine, 30 bin kg’ı ekiliş alanlarına göre ilçe müdürlüklerine , 700 kg’ı Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’ne verilecek. Proje dahilinde Çorum’da üreticilerimize 372 bin TL tohum desteği, 336 bin TL yem bitikisi desteği olmak üzere 708 bin TL katma değer sağlanmıştır. İl genelinde macar fiği tohumu dağıtımı ile 14 ilçede 553 çiftçiye 55 bin kg tohum dağıtılarak 5 bin 530 dekar alanda ekim yapılacaktır.” ifadelerini kullandı

DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ’NE 225 BİN LİRALIK PROJE

Dağıtılan tohumların hem Çorum’a hem de üreticilere hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Mustafa Çiftçi ise hayvancılık ile uğraşanlara bir müjde daha vererek; "Hayvancılığın geliştirilmesiyle ilgili geçmişte Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliğine 3 proje sunmuştuk. Birliğin mali durumundan ötürü projeleri geri çekip tek projeyle tekrar başvurduk. Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğini biraz daha güçlendirmek amacıyla başlattığımız projemiz dün imzaya açıldı. 225 bin lira bütçeli bir proje. Birlik bu bütçeyle hayvan almak suretiyle üretime geçecek." dedi.

Tohumu alan çiftçiler ise desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Vali Mustafa Çiftçi’ye teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2020, 19:44