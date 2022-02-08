Çorum’da usulsüz avlanan 6 kişiye ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü tarafından usulsüz avlanma nedeniyle 39 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Uygulama kapsamında Çorum’da da 6 kişiye ceza verildi.