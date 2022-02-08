Çorum’da usulsüz avlanan 6 kişiye ceza

M.BURAK YALÇIN
Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü tarafından usulsüz avlanma nedeniyle 39 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Uygulama kapsamında Çorum’da da 6 kişiye ceza verildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü, görev alanında bulunan Amasya, Çorum, Ordu, Samsun ve Tokat’ta usulsüz avlanma nedeniyle 39 kişiye yasal işlem yapıldı.
Uygulama kapsamında 12 adet av tüfeğine el konulduğu, 2 adet gümenin ise ekipler tarafından yıkıldığı belirtildi.Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2022, 13:01