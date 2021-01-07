Çorum’da vahşet!

FATİH BATTAR

Çorum’da Buharaevler 27.Sokak’ta ayakları kesilmiş halde ölü bir kedi bulundu. Yaşanan vahşete büyük tepki gösteren mahalleli olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bulunmasını istedi.

Buhraevler Mahallesi sakinleri açık bir alanda işkence edilerek 4 ayağı birden kesilmiş ölü kedi buldu. Vatandaşlar kediye uygulanan vahşete isyan etti.

“BU VAHŞET CEZASIZ KALMASIN”

Ayakları kesilmiş ölü kediyi gören mahalle sakinleri bu vahşeti yapanların bir an önce yakalanmasını isteyerek; “Bu resmen vahşet. Bu vahşeti yapanlar güvenlik kameralarından inşallah tespit ederler. Hayvanlara böyle eziyet eden insanlara neler yapmaz. Vahşeti yapanların cezasız kalmamasını istiyoruz.” dediler

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2021, 13:01