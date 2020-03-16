Çorum’da virüs yok!

Çorum Valiliği, Çorum’da Koronavirüs bulgusuna rastlanmadığını açıkladı.

KORONAVİRÜS ŞÜPHESİYLE 91 KİŞİ BAŞVURDU

Çorum’da 27 Şubat tarihinden bu yana Covit-19 şüphesi ile sağlık kuruluşlarına 91 kişinin başvurduğu belirtilen açıklamada; “İlimizde 27 Şubat 2020 tarihinden itibaren konu takip edilmekte olup, Covit-19 şüphesi ile sağlık kuruluşlarımıza başvuran hasta sayısı 91, yatış verilmeden gerekli bilgilendirmeler yapılarak acil servisten taburcu edilen hasta sayısı 49, yatış verilen hasta sayısı 42, yatış sonrasında taburcu edilen 34, çalışılan 2019nCoV-PCR testi sayısı 40, pozitif 2019nCoV-PCR testi sayısı 0, negatif 2019nCoV-PCR testi sayısı 35, sonuç beklenen 2019nCoV-PCR testi sayısı 5, an itibari ile serviste takip edilen hasta sayısı 8, an itibari ile acil serviste değerlendirilen hasta sayısı 0’dır. Vatandaşlarımızın sağlık kuruluşlarınca tespit edilen tedbirleri eksiksiz uygulamalarını, özellikle yurtdışından gelen, umre dönüşü yapan kişilerin belirlenen tedbir ve hijyen uygulamalarını kusursuz yerine getirmelerini bekliyor ve arzu ediyoruz. Çok şükür ki ilimizde bu güne kadar virüs bulgusuna rastlanılmamıştır. Millet olarak alacağımız tedbirlerle bu hastalığın ilimize ve ülkemize zarar vermeden atlatılacağına canu gönülden inanıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.