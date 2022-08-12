Çorum’da yarın yollar açık olacak

FATİH BATTAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çorum ziyareti nedeniyle vatandaşların aklında hangi cadde ve sokakların trafiğe kapalı olacağı şeklinde sorular oluştu. Edinilen bilgilere göre yarın Valilik Kavşağı hariç her yerin açık olacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çorum’da yağacağı bir dizi ziyaret ve saat 16.00’da Kadeş Meydanı’nda yağacağı açık hava mitingi nedeniyle Gazi Caddesi’nin ve Ilıca Caddesi’nin araç parkına kapalı olacağı öğrenildi. Bunun dışında Çorum’da vatandaşların mağdur olmaması için yolların trafiğe kapatılmadığı gelen bilgiler arasında