Çorum’da yeni bir yaşam alanı doğuyor

HURŞİT BOZKURT

Orta Karadeniz’in parlayan yıldızı Çorum’da yeni bir yaşam alanı inşa ediliyor.

Ulukavak Mahallesi Söğütlüevler’de inşa edilen lüks konutlar, yeni bir yaşamın kapılarını aralıyor.

Eva Söğütlüevler ismiyle inşaat çalışmaları büyük bir hızla devam eden proje tamamlandığında şehri ve bölgeyi yeni bir yaşam alanına kavuşturmuş olacak. Toplam 6 Blok ve 113 lüks daireden oluşan proje, içerisinde barındırdığı sosyal ve sportif yaşam alanlarıyla da farklı seçenekler sunuyor.

Eva Söğütlüevler Proje Mühendisi Mustafa Salih Aksu, Çorum halkına kaliteli, güvenli ve konforlu bir yaşam alanı sunmak için her türlü detayı düşündüklerini söyledi. Hiçbir ayrıntıyı es geçmediklerinin altını çizen Aksu “Eva Söğütlüevler, Çorum’da inşaat sektöründe en önemli projeler arasında yer alıyor. Çorum halkı her şeyin en güzeline layıktır diyerek tüm dairelerimizde ve sosyal donatı alanlarımızda en kaliteli malzemeleri kullanıyoruz. Tüm bu ayrıcalıklardan siz de yararlanın. Geç kalmayın.” dedi.

Eva Söğütlüevler’in tanıtımının yapıldığı ilk günden itibaren yoğun bir taleple karşılaştıklarını, Çorum halkının projeye yoğun ilgi gösterdiğinin altını çizen Aksu “Siz de bu ayrıcalıklı projede, sizin için düşünülmüş yaşam alanında yerinizi almak üzere Satış Danışmanımız Melike hanımdan (0534 973 17 66 ) detaylı bilgi alabilir yada www.evadayasam.com web adresinden detaylı erişim sağlayabilirsiniz ” diye konuştu.

Cazip ödeme seçenekleri

Ulukavak Mahallesi Söğütlüevler Bölgesinde hızla yükselen Eva Evleri’nin, cazip ödeme seçenekleri ile alım kolaylığı sunduğunu aktaran Aksu, proje hakkında şunları söyledi; “Çorum’un tanınmış ve güvenilir iş insanları arasında yer alan Ali Evlüce tarafından hayata geçirilen proje, cazip ödeme seçenekleri ile ilgi görüyor. 6 aydan 60 kadar vadelerle ödeme kolaylığı sunuluyor.

Siz de bütçenize uygun daireler ve ödeme koşulları için Eva satış ofisine gelin, kahvenizi yudumlarken ayrıcalıklardan yararlanma imkanı bulun.”

Sizin için her detay düşünüldü

“Eva Söğütlüevler, sosyal ve sportif yaşam alanlarında her türlü detay düşünülerek tasarlandı. 7.190 m2 toplam proje alanı içerisinde 4.600 m2’lik peyzaj alanı bulunuyor. Çocuk oyun alanları, spor sahaları, kış bahçesi, kamelya ve oturma grupları, basketbol-futbol sahaları, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla konforlu yaşamın tadına varın.”

Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2022, 18:34