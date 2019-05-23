‘Çorum’da yetkili sendikayız’

Eğitim-Bir-Sen Çorum Şube Başkanı Tekin Çınar, kent merkezi, ilçeler, Hitit Üniversitesi ve Kredi Yurtlar Kurumunda toplam 3034 üye sayısıyla 2019 yılında da Çorum’da yetkili sendika olduklarını belirtti.

Eğitim-Bir-Sen’in yetkili sendika unvanının bu yıl bir kez daha tescillediğini ifade eden Çınar, “Sendikalar Kanunu gereği Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yapılan yetki tespit toplantısı neticesinde Eğitim-Bir-Sen Çorum Şubesi, toplamda 3 bin 34 üye sayısıyla il genelinde yetkiyi devam ettirdi.” dedi.

“Eğitim-Bir-Sen'in bugün ulaştığı noktada yakalanan başarı tesadüf değildir.” diyen Çınar, açıklamasında şunları kaydetti: “Çözüm odaklı ve üyelerimizi merkeze alan çalışmalarımızla, bu yıl da yetkimizi devam ettirdik. Eğitim-Bir-Sen'in sendikacılığında yetkili olmak amaç değil araçtır. Bizim için yetki, emeği-ekmeği yüceltmenin yanında, özelde kamu çalışanlarının, genelde başta ülkemiz olmak üzere insanlık ailesinin tüm bireylerinin insan onuruna yaraşır bir yaşam kalitesine ulaşmasını sağlama sorumluluğunu gerçekleştirebilmenin aracıdır. Kamu çalışanlarının haklarını koruma ve geliştirme mücadelemize devam edeceğiz. Emek mücadelemiz, ekmek mücadelemiz, özgürlük mücadelemiz, tam ve koşulsuz demokrasi, istek ve kararlılığımız artarak sürecektir. Yetkiyi istikrarlı bir şekilde devam ettirmemizde büyük pay sahibi olan şube yönetim kurulu üyelerimizden, okul temsilcilerimize, ilçe teşkilatlarımızdan, Hitit Üniversitesi Temsilciliğimiz ve Kredi Yurtlar Kurumu çalışanlarımıza, kadınlar komisyonumuza, mücadelemize gönül ve emek veren 3 bin 34 kardeşimize teşekkür ediyoruz."

(Haber Merkezi)