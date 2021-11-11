Çorum’da yıl sonuna kadar 1 milyon 590 bin fidan toprakla buluşacak

FATİH BATTAR

Çorum'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 40 bin fidan toprakla buluştu.

Bayat Gediği’ndeki ormanlık alanda gerçekleştirilen fidan dikimine yaklaşık 300 kişi katıldı.

Fidan dikimi tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Çorum’da da saat 11.11'de başladı.

Etkinliğe Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil ibrahim Aşgın, Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik kapsamında Vali Mustafa Çiftçi önce kendisi için hazırlanan bölgede fidanını ardından baısn açıklamasında bulundu.

Çorum’da yıl sonuna kadar 1 milyon 590 bin fidanı toprakla buluşturulacağını belirten Çiftçi; “ 1 milyon 280 bin hektar yüzölçümüne sahip Çorum'un yüzde 38'ine karşılık gelen 475 bin hektarlık kısmı ormanlık alandan oluşmakta. İlimizde son 20 yılda 46 bin 733 hektarlık alanda ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları yapılmıştır. Bu alanlara yaklaşık 71 milyon fidan dikilmiştir. Bu şekilde son 20 yılda ilimizde orman varlığı yüzde 26,5 artmıştır. Bu yıl Antalya ve Muğla'da çıkan orman yangınlarıyla orman varlığımız büyük ölçüde zarar gördü. Orman Genel Müdürlüğümüz de bunu telafi etmek için kampanya başlattı. Kampanya çerçevesinde 84 milyon vatandaşımızın her biri için üçer fidan dikilmiş olacak bu yılın sonuna kadar. İlimizin nüfusu da 530 bin olduğuna göre yıl sonuna kadar ilimizde yıl sonuna kadar 1 milyon 590 bin fidan toprakla buluşturulacak." dedi.

Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2021, 16:07