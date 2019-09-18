Çorum’da yılın ahisi Ethem Kıdıkoğlu

FATİH BATTAR

Çorum’da 18-20 Eylül tarihleri arasında bu yıl 32.’si kutlanan Ahilik Haftası kapsamında ‘Yılın Ahisi’ 69 yaşındaki 55 yıllık demirci ustası Ethem Kıdıkoğlu seçildi.

Çorum’da bu yıl 32.’si kutlanan Ahilik Haftası kutlamaları başladı.

Sabah saatlerinde kahvaltı ile başlayan etkinlikler Atatürk Anıtı’nda devam etti.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan etkinlikte Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Anıt’a çelenk sundu.

Anıt’ta düzenlenen kutlama programının ardından ÇESOB Başkanı Recep Gür, yılın ahisi Ethem Kıdıkoğlu ve beraberinde esnaf oda başkanları Vali Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu ve Belediye Başkanı Halil Aşgın’ı ziyaret etti.

Ahilik Haftası kutlamaları gün boyu devam etti.