Çorum’da YKS heyecanı

FATİH BATTAR

Çorum’da bu sabah öğrenciler YKS heyecanı yaşadı. 3 milyondan fazla adayın katıldığı TYT, barajın kaldırılmasının ardından yapılan ilk sınav olma özelliği taşırken; artık sınava giren ve 1 net yapan tüm adaylar üniversite tercihi yapabilecek.

BARAJSIZ İLK ÜNİVERSİTESİ SINAVI

Öğrenciler kadar ailelerin de heyecanlı olduğu sınav öncesi okul önlerinde bekleyen veliler, çocuklarının başarılı bir sınav geçirmeleri için dua etti. YKS'de 2,5 milyondan fazla aday istedikleri üniversite ve bölüme girebilmek için ter dökecek.

Çorum’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda yapılacağı, Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) 69 binada 18 bin 743, Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) 41 binada 12 bin 232, Yabancı Dil Testi’ne (YDT) ise 4 binada 754 adayın gireceği kaydedildi.

120 SORUYU 165 DAKİKADA YANITLAYACAKLAR

3 milyondan fazla adayın ter döktüğü Tyt'de adaylara, soruları yanıtlamaları için geçen yıllara göre 30 dakika ek süre verilecek. TYT adaylarının Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere 120 soru için 165 dakika süreleri olacak.

HEYECAN YARIN DA SÜRECEK

Yarın da sınav heyecanı devam edecek. Pazar günü gerçekleştirilecek olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) oturumları ile sınav maratonu sona erecek. Sonuçların ise 20 Temmuz'da açıklanacağı tahmin ediliyor.

YENİ UYGULAMA İLE TÜM ÖĞRENCİLER TERCİH YAPABİLECEK

Bu seneki sınavın en önemli özelliği ise barajın kaldırılması oldu. Böylece öğrencilerin barajı geçme kaygısı da kalmadı. Bu düzenlemeyle üniversite sınavına giren ve puanı hesaplanan tüm adaylar, üniversite tercihi yapabilir hale gelecek. Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına ortaöğretim başarı puanı eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecek. TYT sınav puanının hesaplanması için temel matematik testi veya Türkçe testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek. TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmayacak. 2022 YKS'den itibaren özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için adayın TYT puanının hesaplanması gerekecek. Ayrıca özel yetenek sınavında taban puan şartı aranıp aranmamasına, aranacak ise en az kaç puan almış adayların başvurabileceklerine ilgili üniversiteler karar verecek.

BAZI PROGRAMLARDAKİ "BAŞARI SIRASI KOŞULU" UYGULAMASI SÜRECEK

Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulu uygulanması sürecek. Buna göre, bu yılki hukuk programlarına yerleştirme işlemlerinde EA en düşük 100 bininci, mühendislik programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 300 bininci, mimarlık programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 250 bininci, tıp programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 50 bininci, öğretmenlik programlarına yerleştirme işlemlerinde ilgili puan türünde en düşük 300 bininci, eczacılık programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 100 bininci, diş hekimliği programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 80 bininci olmak gerekecek.