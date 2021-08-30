Çorum’da ‘Zafer’ coşkusu           

FATİH BATTAR

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Çorum’da da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü kutlamaları kapsamında Kadeş Barış Meydanı’nda tören düzenlendi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla törene katılan vatandaşlar zafer coşkusunu yaşadı.

Törende günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Personel Yüzbaşı Uğur Özcan; “30 Ağustos tarihin hiçbir devresinde hürriyetinden zerre kadar önem vermemiş, büyük Türk milletinin istilacı düşmanlara karşı canını ortaya koyarak verdiği yaşam mücadelesinin amacına ulaştığı çok anlamlı gündür.” dedi

‘Türk milleti tarih sahnesinde yer aldığı günden itibaren onu yok etmek isteyen güçler her daim olmuştur.’ diyen Özcan; “Ancak her seferinde Türk milleti sinesinde beslediği kahraman evlatları bu hain emellere dur demesini bilmiştir. 30 Ağustos 1922’de kazanılan zafer ile bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir. Bu zafer tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden doğuşunun ilanıdır. Tarihçiler büyük taarruz için şu ifadeleri kullanmışlardır; “Türkler Mohaç Meydan Muhareberesi’nden yüz yıllar sonra yine farklı bir meydan muharebesi kazandılar. Türk ordusu kısa bir sürede kendisinden üstün düşman kuvvetlerini imha ve esir etmiştir. Mohaç Meydan Muharebesi Avrupa tarihini değiştirirken, Dumlupınar Muharebesi ise Türk anavatanının bu topraklar olduğunu tüm dünyaya yeniden göstermiştir. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir’ emrini alan kuvvetlerimiz 9 Eylül 1922 tarihine kadar benzeri görülmemiş bir azim ve iradeyle düşmanı denize dökmüştür. 30 Ağustos zafer, zafere inanan, kendine güvenen, askerine destek olan, özgürlüğe gönül vermiş ve bütün imkânsızlıklara rağmen güçlü düşmanlarını yenen bir milletin destanıdır. Başkomutanlık Meydan Muharebesi Türk milletinin kahramanlık duygusunu ve milli gururunu besleyen en güçlü kaynaklardan biridir ve böyle kalacaktır.” ifadelerini kullandı.

Tören, şiirlerin okunması ve Çorum Belediyesi Halk Oyunları Ekibi ve Zeybek gösterileri ile devam etti.

Törende ayrıca Tokyo 2020 Ollimpiyatları’nda Teakvando’da dereceye giren sporculara hediye takdim edildi.

Tören birliklerin kortej geçişi ile sona erdi.