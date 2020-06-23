Çorum’da deprem!

FATİH BATTAR
Çorum’un Sungurlu ilçesinde bu gece 00.16 sularında deprem meydana geldi.
AFAD'ın internet sitesinden paylaşılan bilgiye göre, saat 00.16’da merkez üssü Sungurlu Kamışlı olan 2,0 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Çorum’da son günlerde deprem olayları artarken, sabah saatlerinde komşu Çankırı da 4.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'ın internet sitesinden paylaşılan bilgiye göre, saat 08.54'te merkez üssü Çankırı'nın Çerkeş ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.