FATİH BATTAR

Basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda konuşan Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, yıllardır yapılamayan hızlı tren ve yük treni nedeniyle Çorumlu sanayicilerin kaybettiğini söyledi.

Ulaşım sorunundan dolayı Çorum’da Çorumluların dışında kimsenin artık yatırım yapmadığını ifade eden Özkubat; “Çorum’da maalesef yıllardır yapılamayan bir trenyolu problemi var. Biz navlun fiyatlarından dolayı Çorum’daki bütün sanayiciler kaybediyor. Bunun başka bir açıklaması yok. Çorum’un gelişmesi, yatırımların büyümesi için bir şey yapılacaksa mutlaka hızlı-yük treni olması lazım. Taşımacılığın oluşturulması lazım. Bunun bedeli ne olur bilemem. Bu yapılamadığı müddetçe Çorum gibi illerin kalkınma hedefi gerçekleşmez. Çorumlu müteşebbisler çalışkandır. Türkiye’nin neresine giderseniz gidin bunu görebilirsiniz. Ancak navlun fiyatları belimizi büküyor. Eğer Çorum gelişecekse navlun oluşması lazım. Yani hızlı trenin, yük treninin burada olması lazım. Çünkü bizim nakliyeye ödediğimiz bedel az değil. Yüzde 5 daha fazla bedel ödüyoruz. Kaldıramıyoruz. Taşıyamıyoruz. Nakliyede de problem başlayacak. İstediğin zaman nakliyeyi de bulamıyorsun. Yük karşılıklı olursa size ürün geliyor sizin ürün göndermeniz gerekiyor. Nakliye ucuza geliyor. Burada üretim azaldıkça size ürün geliyor sizin üren göndermeniz lazım ama üretim düştüğü için ürünün geliş fiyatını 1,5 katı daha fazla yazmaya başlıyor. Çorum’da üretim düşmeye başlıyor. Tuğla sektörü daralmaya başladı. Sektörler azaldıkça bazı sektörler dışarıya doğru kaymaya başlayınca maalesef kaybediyoruz” şeklinde konuştu