Çorum’dan 12 ülkeye ihracat

Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Saraylı Tarım’ın 12 ülkeye ihracat yaptığı belirtildi.

Vali Yardımcısı Recep Yüksel, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı ve Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan’la Saraylı Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ilıca’yı Organize Sanayi’deki soğuk hava tesisinde ziyaret etti.

Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Çorum'un en kapsamlı meyvecilik projesini hayata geçiren ve kente büyük bir tesis kazandıran Mustafa Ilıca’ya teşekkür etti. İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı ise, yapılan yatırımın Çorum’da tarım sanayinin gelişmesi adına çok önemli bir adım olduğunu söyledi.

Organize Sanayi Bölgesi'nde 13 bin tonluk depolama kapasitesiyle Çorum'un ve bölgenin en büyük ve en modern soğuk hava deposu tasnif ve paketleme tesislerini hizmete açan Saraylı Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ilıca da, “Meyvecilik sektöründe Çorum'da lokomotif olmayı amaçlıyoruz." dedi.

‘MEYVECİLİK ALANINDA ÖNCÜ ROL ÜSTLENDİK’

Hayata geçirdikleri proje ile meyvecilik konusundaki önyargıları bertaraf ettiklerini ve sektöre yeni bir bakış açısı getirdiklerini vurgulayan Ilıca, Çorum’da modern meyveciliğin gelişimi ve yaygınlaşması konusunda ciddi mesafe aldıklarını, önümüzdeki yıllarda tesislerinin kapasitesini 30-40 bin tona çıkararak Çorum’un özellikle meyvecilik alanında açık bir pazar olması konusunda öncü rol üstlendiklerini söyledi.

Tesisler hakkında bilgi veren Saraylı Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ilıca, tesislerin sahip olduğu teknoloji yönüyle Türkiye'nin en modern soğuk hava deposu doluğunu ve dinamik kontrollü atmosfer sistemi olarak bilinen bu teknolojiden Türkiye'de iki tane bulunduğunu vurgulayarak, “Meyve çekirdeği ve kabuğundan sensörler aracılığıyla aldığımız sinyallerle oda sıcaklığı, oksijen miktarı, karbondioksit oranı, azot düzeyi, nem değerleri gibi tüm verileri elektronik ortamda izliyor, meyvenin anlık ihtiyacına göre oda şartlarını düzenliyoruz. Bu işlemlerde hiç bir kimyasal kullanmıyor, tamamen teneffüs ettiğimiz havayı kullanıyoruz. Elektronik cihazlarla havayı ayrıştırarak istediğimiz değerleri yakalıyoruz." dedi.

Meyvenin çeşidi, hangi şartlarda hasat edildiği, hasat-depolama arasında geçen süre, meyvenin yetiştiği bölgenin iklim şartları gibi pek çok etkenin meyve depolanma şartlarını etkilediğini ifade eden Mustafa Ilıca, "Bu şartları bize en gerçekçi olarak bildiren ise meyvelerden sensörler aracılığıyla alınan sinyallerin elektronik cihazlarda değerlendirilmesi sonucu elde edilen verilerdir. Yani her odanın değerleri, içerisindeki meyvenin özelliklerine göre değişmektedir" diyerek bu sayede klasik depolarda 6-7 ay olan muhafaza süresinin 14 aya çıktığını belirtti.

‘12 ÜLKEYE İHRACAT’

Ilıca, depolama hedeflerinin 30 bin tona ulaşmak ve amaçlarının ülke ekonomisine katkı sağlamak ve Çorum tarımında lokomotif bir rol üstlenmek olduğunu belirterek, aralarında Hindistan, Maldivler, İsrail, Bahreyn, Umman, Katar, Gürcistan, Rusya, Suudi Arabistan, Ürdün, Kuveyt, Azerbaycan bulunduğu 12 ülkeye ihracat yaptıklarını kaydetti.

Yapılan yatırımlar hakkında ayrıntılı bilgi veren Ilıca, elma, soğan, kivi, ayva depo çalışmalarıyla beraber tasnif dışı kalan ürünleri değerlendirmek amacıyla elma ve kivi sirkesi meyve cipsi ve meyve marmelâtı üretimi yaptıklarını, önümüzdeki dönemde üretime geçerek Çorumlular’ı doğal meyve cipsi ve meyve kurusu ile tanıştıracaklarını söyledi.

Ilıca, önümüzdeki sezonda sözleşmeli üretim modeliyle üreticilere destek olacaklarını da sözlerine ekledi.