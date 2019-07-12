Çorum’dan bir gönül adamı geçti

EROL TAŞKAN

Konya Meram Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Emrah Savsar, arkadaşı Erhan Ölçer'i ziyaret etti. Trabzon gidişi Çorum'a uğrayan Emrah Savsar, Ölçer' le birlikte Hıdırlık ve Kentpark'ı ziyaret etti.



VALİ'DEN ÖZEL İLGİ

Hıdırlık ziyaretinde tatlı bir denk geliş yaşandı. 15 Temmuz şehidimiz Ali Karslı'nın kabrini ziyaret için Hıdırlık'a gelen Vali Mustafa Çiftçi, burada hemşehrisi Emrah Savsar'la karşılaştı. Tatlı bir muhabbetle taçlanan buluşmada, Emrah Savsar'la sohbet eden Vali Mustafa Çiftçi, Savsar'ın yeğenleri Onur, Yasin ve Melike'ye oyuncak hediye etti.



MESAFELER ENGEL OLAMADI

Yıllardır sosyal medya üzerinde tanışan ve sıkı bir dost olan Erhan Ölçer ve Emrah Savsar'ın buluşması ve hasret gidermesine mesafeler engel olmadı. Dostu için zaman ayırıp, gününü Çorum'da geçiren Emrah Savsar, "Erhan ağabeyimi yıllardır tanıyorum. Belki yüzyüze ilk kez görüşüyor olsam da, kendisinin benim kalbimde müstesna bir yeri var. Mesafeleri ortadan kaldırıp, bizi karşı karşıya getiren Rabbim'e hamd olsun." dedi.



REİS SAVSAR'IN ÜZERİNE TİTRİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çok özel bir hukuku olan Emrah Savsar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adeta üzerine titrediği bir isim. Çalışmalarını, azmini, engel tanımazlığını takdir eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la 24 saat görüşebilme şansı yakalayan Emrah Savsar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel talimatıyla Cumhurbaşkanı'nın özel doktoru tarafından muayene ve takip ediliyor.



ÖLÇER'DEN DÖRT DÖRTLÜK EV SAHİPLİĞİ

Can dostum dediği Emrah Savsar ve ailesini Çorum'da ağırlayan Erhan Ölçer, başarılı bir ev sahipliği sergilediği misafirlerini, hayırlı yolculuklar dileğiyle Trabzon'a uğurladı.



HABER/YORUM

Yukarıda haberini aktardığımız ziyaretin yorum kısmında, gönlümüze dolan duyguları ifade etmeye çalışacağım. Erhan Ölçer, oldum olası azmi, karakteri, her haline hamd edişi ve imanıyla gıbta ile baktığım, kardeş kadar sevdiğim bir arkadaşım. Gönül adamları böyle oluyor hakikaten. Görmeden sevebilmek, inanmak, tüm samimiyetiyle kucaklamak böyle olsa gerek.

Erhan ve Emrah ilk kez karşılaşıyor. Fakat işin garibi şu ki, sanki doğuştan kardeş gibi birbirlerine muhabbetle karşılık verdiler. Her ikisinin de ilk ortak özelliği engelli oluşları. Onları ilk buluşturan engellilik olurken, samimiyetlerini derinleştiren de engel tanımazlıkları, hallerine hamd edişlerindeki yücelik ve azimleri olmuş.



Ben de Erhan kardeşimin yanı sıra bir kardeş daha kazanmanın onurunu yaşadım. Hıdırlık'taki ziyaretimiz öncesi, Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi'den de muhabbetle bahsettik. Allah da Hıdırlık'ta buluşmamızı nasip etti. Emrah kardeşimizin bu buluşmadan duyduğu memnuniyetin fırtınası bizi de kucaklayıp, kutlu mekanın bereket ve rahmetiyle kalplerimizi coşturdu.



Velhasıl, dün değişik duyguların harmanıyla gönlümüze doluşan rüzgarlar, bize cennet esintilerini getirdi. Ve bir kez daha ikrar ettim ve şahit oldum ki, gönül adamlarıyla bir olmanın, salihlerle aynı ortamı paylaşıp, onların dilinden ve gönlünden dökülen duaların ruhunuza yansıyor olması, tarifsiz bir gönül ferahlığı ve mutluluk veriyor. Kim ki bu çağlayandan içip, dünyadayken cennet bereketiyle bereketlenmek istiyorsa, yolunu salihlere, yolunu gönül adamlarına çevirsin.

Seni, aileni ve yeğenlerini tanımak bize onur verdi kardeşim. Rabbim sağlıklı uzun ömürler versin, hizmetlerini yüceltsin.

Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2019, 20:51