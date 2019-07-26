Çorum’dan bir rapçi doğuyor

RECEP MEBET

Anadolunun değerlerini müziğine yansıtan Tufan Alp’in ‘Alim Zalim’ adlı ilk rap albümü çıktı.

Türkiye’de hızlı bir yükseliş gösteren rap müziğe yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen Tufan Alp ile albümünü ve sıradışı tarzını konuştuk.



ÇORUM’DAN BİR RAPÇİ DOĞUYOR

Erzincanlı bir ailenin mensubu olarak Çorum’da yaşayan ve asıl adı Ahmet Topuz (24) olan genç şarkıcı, rap müziğin kendisi için bir yaşam tarzı olduğunu söyledi.

Dijital müzik platformlarında yerini alan ‘Alim Zalim’in kısa sürede dikkatleri üzerine çektiğini anlatan Tufan Alp, ilk klibini ‘Hisset’ adlı parça için çektiğini kaydetti.



İLK KLİP YAYINDA

S&Y Prodüksiyon imzasını taşıyan klibin Çorum’da çekildiğini vurgulayan Tufan Alp, “Dikiciler Arastası gibi şehrin tarihi mekanların yanı sıra bazı sponsor firmaların ev sahipliğinde güzel bir çalışmaya imza attık” dedi.

İnşaat laboratuvar teknisyeni olduğunu, 13 yıldır müzikle ilgilendiğini, piyano kullandığını, arkadaşlarının teşvik ve desteğiyle albüm yapma kararı verdiğini dile getiren Tufan Alp, şöyle konuştu:

“12 parçadan oluşan albümümdeki tüm eserlerin sözlerini kendim yazdım. Besteci Emin Arlı’nın müzikleriyle dinleyenlere sunduğumuz albümün menajerliğini ise Mecit Yıldız üstlendi.

Fırat Aksoy Mix Mastering stüdyosunda ses kaydını yaptığımız albümdeki ‘Yolunu Bul’ adlı parçada Sedat Kunak’la düet yaptık.



ARGOSUZ RAP

Hisset’’in ardından ikinci klibimizi ‘Ego’ adlı parçaya çekeceğiz. Netd Müzik tarafından yayınlanacak olan bu parça da yakında tüm dijital platformlarda yerini alacak. Argosuz rap müziği benimseyen biri olarak bu akımı bir yaşam tarzı olarak kabul ediyorum. Rap müzikte yerli isimlerden Defkhan’ı, yabancılardan ise Eminem’i örnek alıyorum.

Rap müziğe gönül verenler için yeni bir akım oluşturmayı hedefliyorum. Bundan sonra yeni single (tek) şarkılar hazırlamayı planlıyorum. Teklif gelirse konserlerde de sahne almayı istiyorum.



‘ÜNLÜ OLMAK DEĞİL, DOST KAZANMAK ÖNEMLİ’

Amacım ünlü olmak değil, bu müzik tarzı ile duygu ve düşüncelerimi dile getirmek. Dostluğu, insan biriktirmek olarak görüyor ve büyük değer veriyorum.

Rap müziğe ilgi duyanlar, You Tube, Spotify, Apple Music, iTunes, Muud, Deezer gibi dijital müzik platformlarında yer alan parçalarımı dinleyebilirler.”