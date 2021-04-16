Çorum’dan Gazze’ye uzanan hayır köprüsü

RECEP MEBET

İHH İnsani Yardım Vakfı, Çorumlu hayırseverlerin yardımlarını Filistin’e ulaştırdı.

Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdikleri yardım projelerinden bahseden Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı, hayırseverlerin fitre, zekat ve sadakalarını Filistin halkına ulaştırdıklarını söyledi.

Filistin’de kurulan aşevi aracılığıyla Gazze’de sıcak iftar yemeği dağıtımı ve gıda yardımında bulunduklarını hatırlatan Selim Özkabakçı, hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü oluşturduklarını kaydetti.

İHH’nın 2021 yılı yardım projeleri kapsamında yurt içi ve yurt dışındaki çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Özkabakçı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

‘RAMAZANDA UMUT VAR’

‘Ramazanda Umut Var’ sloganıyla kolları sıvadık. Bu kapsamda, Çorum’da 5 bin aile üzerinden toplamda 25 bin kişiye yardım ulaştırmayı hedefliyoruz.

Çorum merkez ve ilçelerindeki yetim, dul, yaşlı, engelli, işsiz kalarak geçici mağduriyete uğramış ailelere gıda kolisi başta olmak üzere çeşitli ayni ve nakdi yardımlar gerçekleştiriyoruz.

‘400 ÇOCUĞA BAYRAMLIK HEDİYE EDECEĞİZ’

Hayırseverlerin zekat ve bağışları ile Çorum’da 400 çocuğa bayramlık kıyafet hediye etmeyi planlıyoruz.

Şehir merkezi ve ilçelerimizdeki yetim, mağdur ve bakıma muhtaç çocukları, hayırseverlerimizin desteği ile sevindirmeyi amaçlıyoruz.

AİŞE YETİMHANESİ DESTEK BEKLİYOR

Suriye’nin Fua bölgesinde inşaasına başlanan Aişe Yetimhanesi, hayırseverlerin desteğini bekliyor. Bu alandaki projemizle yetim çocukların eğitim ve barınma ihtiyacını karşılamayı planlıyoruz. 2021 yılı boyunca devam edecek projemize zekat, fitre ve sadakalarınızla destek olabilirsiniz.

Öte yandan ‘Aişe Torunları Yetimhanesi İftar Programı’ adlı projemize de katkı sağlayarak savaş mağduru yetimler ile ailelerinin Ramazan Ayı’nda iftarlıklarını karşılayabilirsiniz.

LÜBNAN’A KLİNİK PROJESİ

Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Filistin Kampları’na yönelik klinik projemiz de diğer yardım çalışmalarımız arasında yer alıyor.

Zekat ve sadakalarınızla hayat bulacak bu klinik sayesinde 50 bin kişinin yaşadığı Filistin kampında sağlık taraması ve tedaviler yapılabilecek.

Ayni ve nakdi yardımda bulunmak isteyen hayırseverlerimiz, katkı sağlamak istedikleri proje adını belirterek Vakıf Katılım Bankası Çorum Şubesi’ndeki TR17 0021 0000 0001 9001 9000 01 numaralı hesabımıza veya Ziraat Bankası’ndaki TR84 0001 0000 7870 5591 0950 01 numaralı hesabımıza bağışta bulunabilirler.

Ayrıca Üçtutlar Mahallesi KYK Kerebi Gazi Erkek Öğrenci Yurdu arkası Muratevler 6. Sokak numara 12’deki Çorum İHH Ofisi’ni ziyaret edebilir, 03642242620 ve 05388777655 insani yardım hatlarımızı arayarak detaylı bilgi alabilirler.”

Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2021, 18:15