Çorum’dan Mescid-i Aksa’ya gönül köprüsü

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Çorum’daki camilerde öğle ezanının ardından Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için salalar okunarak dualar edildi.

İsrail askerleri ve fanatik Yahudiler’in Müslümanlar’ın ilk kıblesine yönelik saldırılarına tepkiler artarak devam ediyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Öğle ezanının ardından tüm camilerimizden Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için salalar okunacak ve dualar edilecek" açıklamasında bulundu.

Yapılan açıklamanın ardından dün Çorum’daki tüm camilerin minarelerinden öğle ezanı sonrası dua ve sala sesleri yükseldi.

Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın Müslümanlar için taşıdığı önemin vurgulandığı duada, İslâm dini ve kutsal mekanları İsrail mezaliminden korumak için direnen Filistin halkı için niyazda bulunuldu.

Çorum halkının ‘amin’lerle eşlik ettiği dua, tekbir ve salavat-ı şerifelerle sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2021, 18:48