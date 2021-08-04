Çorum’dan Muğla’ya 176 ton yem gönderildi

FATİH BATTAR

Çorum Valiliği ile Çorum Belediyesi öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası kapsamında orman yangınlarından etkilenen ve mağdur olan vatandaşların büyük ve küçükbaş hayvanlarının beslenebilmesi için Muğla’ya 176 ton olmak üzere 6 Tır ve 2 kamyon dolusu yem gönderildi.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ederken, Çorum halkı da yangından etkilenen illerin yaralarını sarmak için kolları sıvadı. Ormanlık alanların büyük oranda zarar gördüğü Manisa’da özellikle büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için yem ihtiyacı doğarken, Çorum’da Valilik ve belediye öncülüğünde Ticaret Borsası, Ziraat Odası, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Veteriner Hekim Odası, Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliği, Pancar Ekicileri Kooperatifi tarafından kısa zamanda toplanan 176 ton yem, dün düzenlenen törenle Muğla’ya gönderildi.

Ticaret Borsasında düzenlenen uğurlama programında konuşan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, her sıkıntılı süreçte Çorumlular üzerine düşeni yaptığını söyledi.

Aşgın, "Çorum Belediyesi olarak yangının başlangıcında 3 arazöz, itfaiye aracı, mobil ikram aracı, yardım aracı ve 15 personeli AFAD ile iş birliği içinde bölgeye gönderdik. Belediyemizin ekipleri, gece gündüz demeden bölgede hemşehrilerimiz adına hizmet veriyor." şeklinde konuştu.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya da, devletin tüm imkanlarıyla afet bölgesinde yangınla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

‘Gün birlik ve bereberlik günü’ diyen Kaya; “Bu doğal felaketinde millet olarak hep beraber altından kalkacağız. Bugün birlik olma günü. Bugün birliği beraberliği ortaya koyma günü. Çorum’da her zaman olduğu gibi birlik ve beraberliğini ortaya koyarak o bölgedeki canları düşündü. Hem bölge insanına yardım ediyorum hem de diğer canlılarımıza ihtiyaç olduğu için yem gönderiyoruz. Birlik ve beraberlikle daha önceki felaketlerde nasıl yaraları sardıysak bu yangın felaketinde üstesinden geleceğiz” ifadelerini kullandı.

Vali Mustafa Çiftçi ise Çorum halkının yine kadirşinaslığını gösterdiğini belirterek; "Çorum halkı kadirşinaslığını gösterdi. Daha önceki yardım kampanyalarında olduğu gibi kampanyaya destek veren Ticaret Borsası, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Ziraat Odası Başkanlığı, Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği, Veteriner Hekimler Odası, Pancar Ekicileri Kooperatifi, Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Birliği ayrıca yem sanayicileri ve bayileri ile kamu kurumlarına teşekkür ediyoruz. Ülkemizde son zamanlarda Akdeniz bölgesinde ve Ege bölgesinde 163 orman yangını meydana geldi. 152 tanesi kontrol altına alındı. Yangın sadece ormanları değil yerleşim birimleri ve hayvanları da mağdur ediyor. Orada mağdur olan insanlara katkıda bulunmak, acılarını paylaşmak için toplanan yemleri Muğla’ya gönderiyoruz. Gün bir ve beraber olma günü. Dayanışma günü. Millet olmanın gereklerinden birisi de tasa da ve kıvançta hep beraber olmak. Biz bir binanın tuğlaları gibiyiz. Memleketin herhangi bir yerinde zarar ziyan ortaya çıktığında birbirimize yardımcı olmalı ve kenetlenebilmeliyiz. Çorumlularında yaptığı bu. Oradaki insanlara yardım olmak." şeklinde konuştu

Programa Vali Yardımcısı Tamer Orhan, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, AFAD Müdürü Elvan Kaya ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Yapılan duanın ardından 6 tır ve 2 kamyondan oluşan yardım konvoyu Muğla’ya uğurlandı.