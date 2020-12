Çorum’dan Suriye’ye 4 Tır gıda yardımı yola çıktı

FATİH BATTAR

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından “Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık” sloganıyla 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde 81 ilden Suriye’ye 350 Tır insani yardım yola çıktı.

Çorum’da İHH’nın 4 Tır’lık yardım konvoyu için tören düzenlendi. Programa Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı, İHH Yönetim Kurulu üyeleri ve İHH gönüllüleri katıldı.

Suriye’de yüzbinlerce insan yardıma muhtaç halde çadır kentlerde yaşam mücadelesi verdiğini belirten İHH Çorum Şube Başkanı Selim Özkabakçı; “Kış ayının gelmesiyle ve koronavirüs salgınından dolayı kamplarda yaşam daha zor hale geldi. İHH İnsani Yardım Vakfı da çadırlarda sıcak bir ortam oluşması ve çocukların kışlık elbiseye kavuşması için harekete geçti. Çorum halkı daha önce defalarca olduğu gibi bu günde insan hakları gününde yaşama hakları gasp edilmiş Suriyeli mazlumların yanında olduğunu biz kez daha ortaya koymuştur. Bugün 105 ton, 421 bin lira değerinde, 4 tır gıda ve yaşam malzemesini Suriye’ye doğru uğurlayacağız. Çorum İHH olarak savaşın başından beri Suriye’ye sizlerin desteği ile 150’den fazla insani yardım Tır’ı gönderdik. Suriye yardımlarımızı 2020 yılı içerisinde 23 Tır’a tamamlamış oluyoruz. “Rotamız İyilik Yükümüz İnsanlık” Suriye İnsani Yardım kampanyamızın startını bu gün verdik, inşallah bu kampanyamız artarak devam edecektir. Halkımızın desteğini Suriyeli mazlumlara ulaştırmaya devam edeceğiz. Kampanyamız çerçevesinde her türlü nakit, gıda ve yaşam malzemesini bizlere ulaştırabilirsiniz. Yardım malzemelerimiz İHH Reyhanlı lojistik merkezimiz aracılığı ile Suriye’ye ulaşacaktır, inşallah yarımların organizesine bizlerde refakat edeceğiz. Allah tüm hayır ve emek sahiplerinden razı olsun. Vakti müsait olan tüm Çorumlu kardeşlerimizi İHH’mıza gönüllü olmaya ve birlikte hayır üretmeye olmaya davet ediyoruz.” dedi

Suriye’de 2011’den bu yana savaşta 600 bini aşkın kişi hayatını kaybettğini ifade edeb Kabakçı, şunları söyledi; “Suriye’de 12 milyon kişi mülteci konumuna düştü. Ülkede kalanların 11 milyondan fazlası ise insani yardıma muhtaç durumda. Evlerin üçte ikisi yıkıldı. Kış geldi. Mülteci kamplarında ve harabe şehirlerde insanlar ağır kış şartlarından olumsuz etkileniyor. Soğuk ve Koronavirüs salgını mülteci kamplarındaki insanları daha zorlu şartlarda yaşamaya mecbur bırakıyor. Bu durumdan en fazla etkilenenler ise çocuklar, kadınlar ve yaşlılar. Her ne kadar onlar için bugüne kadar 20 bine yakın briket ev inşa etsek de hâlen çadır kamplarda yaşayan on binlerce insan bulunuyor. Ülkede temel gıda fiyatları 2019’un sonundan bu yana yüzde yüzün üzerinde artış gösterdi. Bugün gıda fiyatlarının çatışmalardan önceki döneme göre 20 kat daha yüksek olduğu Suriye’de, her 10 kişiden 6’sı şiddetli yoksulluk içerisinde yaşıyor. Onlar sadece yokluğu değil acıyı da yaşıyorlar. Soğuk ve karanlık içerisindeki Suriye zindanlarında binlerce masum kadın ve çocuk yıllardır özgürlüklerine kavuşacakları günü bekliyor. İHH İnsani Yardım Vakfı olarak bugüne kadar milletimizin destekleriyle milyonlarca kişiye yardım ulaştırdık ve ulaştırmaya devam ediyoruz. Şimdi de “Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık” diyerek kışın zor şartlarında çadırlarda kalan Suriyeli mazlumlar için bir yardım kampanyası başlattık. Bu özel günde ülkemizin 81 ilinden yüzlerce insani yardım TIR’ı mazlumlar için yola çıkıyor. Yıllardır zor şartlar altında ve imkânsızlıklar içinde yaşamak zorunda kalan kadınları, yaşlıkları çocukları ve kimsesizleri asla yalnız bırakmayacağız.

İHH olarak kurulduğumuz günden bu güne kadar bölge, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, zulüm görmüş, aç ve açıkta kalmış tüm insanlara insani yardım ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmesini önlemek üzere çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Suriye’de çadırlarda yaşayan insanların başta un olmak üzere, gıda maddeleri, temizlik maddeleri, soba, yakacak, battaniye, sünger yatak, mutfak araç ve gereçleri, ev mefruşatı, kışlık giysi, ayakkabı, bebek bezi, süt tozu, bebek bisküvisi, çocuk ve hasta bezi gibi acil ihtiyaçları devam ediyor. Tüm halkımızdan, kurumlarımızdan ve hayırsever insanlarımızdan beklentimiz bugün başlangıcını yaptığımız bu kampanyaya destek olmalarıdır. Bugün yetim ve öksüz çocukların, kimsesiz kalmış yaşlıların, tedavi olamayan hastaların ve çaresiz kalmış tüm insanların ellerinden tutma zamanıdır. Yeni evler inşa edelim, çadırları ısıtalım, çocuklara mont ve bot ulaştıralım, gıdasız kalan insanlara gıda ulaştıralım, kapısından ekmek girmeyen kapılara umut olalım. Eğitim görmek isteyen çocuklara kalem olalım, defter olalım, kitap olalım, sınıf olalım, okul olalım. Onlara umut olalım. Bugün buradan dünyanın her yerindeki tüm mazlumların yanında olduğumuzu, onları asla yalnız bırakmayacağımızı herkese yeniden haykırıyoruz.”