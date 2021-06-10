Çorumgaz’dan yeni abonelere kampanya

Çorumgaz-Kargaz-Sürmeligaz grup şirketleri, yeni abonelere yönelik üç kampanyayı bir arada sunuyor.

Doğalgaza dönüşüm yapanlara Vakıfbank aracılığı ile belirli miktara kadar, düşük faiz oranında ve uzun vade ile kredi kullanma fırsatı verilecek.

Bağlantı bedeli için kredi kartına taksit imkanı sunulacak.

10 Haziran 2021 saat 08.00 - 31 Temmuz 2021 saat 18.00 arasında abone olanlar, kampanya kapsamında toplam 10 kombiden birini kazanma şansına sahip olacak.

Kampanya detayları www.corumgaz.com.tr, www.kargaz.com.tr ve www.surmeligaz.com.tr adreslerinden öğrenilebilir.