Çorumgaz’ın kombi talihlileri belli oldu

M.BURAK YALÇIN

Çorumgaz, Kargaz ve Sürmeligaz şirketlerinin çatı kuruluşu ÇEDAŞ’ın 'Abonelik Sizden Kombiniz Bizden' sloganı ile yürüttüğü 10 adet kombi kampanyasının talihlileri yapılan kura çekilişi ile belli oldu.

Noter huzurunda Genel Müdürlük binasında yapılan çekilişte, 10 Haziran-31 Temmuz tarihleri arasında abone olan tüm müşteriler arasında yapılan çekilişle 10 yeni aboneye kombi hediye edildi.

KARA: 550 BİN ABONEYE DOĞALGAZ HİZMETİ SUNUYORUZ

Çekilişte konuşma yapan ÇEDAŞ Grup Şirketleri Teknik Genel Müdür Yardımcısı Mevlüt Kara, ÇEDAŞ grup şirketleri olarak 5 il 32 ilçe ve 7 belde olmak üzere toplam 44 noktada 550 bin aboneye doğalgaz dağıtım hizmeti sunduklarını söyledi.

‘ŞİRKETİMİZ YILLIK 650 MİLYON M3 DOĞALGAZ SATIŞ HACMİNE ULAŞTI’

2004 yılından bu yana tüm bölgelerde toplam 5 bin 310 km altyapı yatırımı sağladıklarını ve şirketlerinin yıllık 650 milyon m3 doğalgaz satış hacmine ulaştığını belirten Mevlüt Kara, şirketlerinin günden günde büyümeye devam ettiğini kaydetti.

Müşterilerini doğalgaz konforu ile buluşturmak için teşvik amacıyla kombi çekiliş kampanyası yaptıklarını aktaran Kara, “Çorum, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Yozgat İlleri ile bu illerin koordinasyonunda olan ve doğal gaz dağıtımı hizmeti sunduğumuz ilçe ve beldelerde 10 Haziran’da başlattığımız kampanyamız 31 Temmuz tarihinde sona erdi” dedi.

‘KAMPANYA DÖNEMİNDE 4 BİN 935 VATANDAŞ ABONE OLDU’

Belirtilen tarihlerde 4 bin 935 vatandaşın yeni abonelik açtırdığını vurgulayan Kara, “Kombilerin temininde katkısı bulunan Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği’ne kampanyaya destek olan sertifikalı iç tesisat firmalarına ve özverili çalışmalarından ötürü tüm personellerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmanın ardından çekilişe geçildi. Noter huzurunda yapılan çekilişin sonucunda şu numaralar kombilerin sahibi oldu.

Asil talihliler:1746, 1642, 3729, 0480, 2767, 4307, 2661, 3563, 4361, 1151

Yedek talihliler: 3696, 2920, 0047, 1581, 0062, 1776, 1716, 0456, 2783, 1344

Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2021, 15:45