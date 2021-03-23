Çoruminia'da sona doğru

Çorum'un tarihi ve kültürel tanıtımına ciddi katkı sağlayacak Çorumina projesinde sona gelindi.

Çoruminia'da sona doğru

FATİH BATTAR

Çorum'un tarihi ve kültürel tanıtımına ciddi katkı sağlayacak Çorumina projesinde sona gelindi.

Çorum Belediyesi tarafından Millet Bahçesi yanında 3 milyon 778 bin liraya inşa edilen Çorumina projesinin son hali heyecan verdi. 26 eser ve 3 rölyefin yapımı tamamlandığı proje ile ilgili Çorum Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Çorum turizmine önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Çoruminia projemizde 26 eser ve 3 rölyefin yapımı tamamlandı. Çoruminia’yı çok yakında halkımızın hizmetine sunacağız." denildi.

 İçerisinde Çorum’un binlerce yıllık tarihinin, medeniyetlerin izlerinin yer aldığı Çoruminia maliyeti 3 milyon 778 bin TL.   Proje Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’ndan (OKA) 1 Milyon TL hibe aldı. 

Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2021, 15:48
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