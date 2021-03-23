Çoruminia'da sona doğru

FATİH BATTAR

Çorum'un tarihi ve kültürel tanıtımına ciddi katkı sağlayacak Çorumina projesinde sona gelindi.

Çorum Belediyesi tarafından Millet Bahçesi yanında 3 milyon 778 bin liraya inşa edilen Çorumina projesinin son hali heyecan verdi. 26 eser ve 3 rölyefin yapımı tamamlandığı proje ile ilgili Çorum Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Çorum turizmine önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Çoruminia projemizde 26 eser ve 3 rölyefin yapımı tamamlandı. Çoruminia’yı çok yakında halkımızın hizmetine sunacağız." denildi.

İçerisinde Çorum’un binlerce yıllık tarihinin, medeniyetlerin izlerinin yer aldığı Çoruminia maliyeti 3 milyon 778 bin TL. Proje Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’ndan (OKA) 1 Milyon TL hibe aldı.

Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2021, 15:48