Çoruminia’da inceleme

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın seçim dönemi taahhütleri arasında yer alan Çoruminia inşaat sahasına giderek çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Millet Bahçesi ile Hıdırlık arasında yapımı devam eden Çoruminia projesi ile Çorum’un turizmini canlandırıp tanıtımına katkı sağlamak amaçlanıyor.

Çorum’un kültürel zenginliklerini tanıtarak turizm marifetiyle şehre katma değer sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Başkan Aşgın, seçim dönemi söz verdikleri bir projeyi daha hayata geçireceklerini ifade etti. Aşgın, “4746 m2’lik bir alanda ve OKA (Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı) hibe desteğinden de faydalandığımız Çoruminia’nın duvarlarının yapımına başlandı. İçerisinde Çorum’a ait 26 tarihi mekânın minyatürlerinin yer alacağı projemizin duvarları ve kapı girişinde Hitit surlarından örnekler kullanılacak. Çalışmaları büyük bir hızla devam eden projemiz Çorum’umuza turizm ve tanıtım anlamında önemli katkılar sağlayacak.” dedi.

Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, Zübeyir Tuncel, Alper Zahir ve Etüt Proje Müdürü Bekir Sait Toraman da Başkan Aşgın’ın inceleme gezisinde hazır bulundu.

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2020, 20:06