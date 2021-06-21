Çorumlu 15 Temmuz gazisi genç kalbine yenildi

FATİH BATTAR

Çorumlu 15 Temmuz gazisi Ali Erduğan kalbine yenik düştü.

Dün sabah saatlerinde aniden fenalaşarak Ankara'da hastaneye kaldırılan Erduğan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ankara Çankaya'da Seyranbağları Huzurevi'nde görev yaptığı öğrenilen genç gazinin vefatı ailesi başta olmak üzere tüm Çorum'u yasa boğarken, 15 Temmuz gazisi bugün Sungurlu'nun Çamoluk köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Törene Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yahya Çoban ve yüzlerce kişi katıldı. Bu arada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da sosyal medya hesabından genç 15 Temmuz gazisi için bir taziye mesajı yayınladı.

Yanık; "Seyranbağları Huzurevimizde çalışma arkadaşımız, 15 Temmuz Gazimiz Ali Erdugan’ın vefatını teessürle öğrendik. Ailemize başsağlığı diliyorum. O gecenin kahramanlarını unutmayacağız. Gazimizin mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.