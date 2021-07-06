Çorumlu 15 Temmuz Gazisi vefat etti

EROL TAŞKAN

15 Temmuz’da vatan için canını siper eden kahramanlar arasına adını altın harflerle yazdıran Çorumlu 15 Temmuz Gazisi Arif Ünver vefat etti.

İskilip’in Tut Köyü nüfusuna kayıtlı ve Ankara Altındağ’da ikamet eden Arif Ünver, uzun süredir tedavi gördüğü kanser hastalığına yenik düştü. Önceki gün tedavi gördüğü hastanede sabah 06,30’da hayata veda eden hemşehrimiz Arif Ünver, Ortaköy Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazından sonra dualarla defnedildi.

45 yaşında, evli ve üç çocuk babası olan 15 Temmuz Gazisi hemşehrimiz Arif Ünver, 15 Temmuz Gazisi arkadaşlarınca da vefatında da yalnız bırakılmadı.

Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.