Çorumlu akademisyen rektör oldu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü'ne Çorumlu akademisyen Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer atandı.

Bugün yayımlanan Resmi Gazetede ataması ilan edilen Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, üniversitenin web sitesinden bir teşekkür mesajı yayınladı

Özölçer mesajında şu ifadeleri kullandı: "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne atanmam münasebetiyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar'a, YÖK üyelerine ve bu süreçte yanımızda olan tüm dostlarımıza kalbi şükranlarımı sunuyorum."

Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer kimdir?

1969 yılında Çorumda doğan Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ilk, orta ve lise öğrenimini aynı şehirde tamamladı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1990 yılında mezun oldu.

1993 yılında yüksek lisans ve 1998’de doktora unvanlarını KTÜ’den aldı. Akademik kariyerine 1991 yılında KTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak başladı.

2001 yılında o zamanki adıyla Zonguldak Karaelmas Üniversitesi şimdiki adıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümüne Yardımcı Doçent olarak atandı. Aynı Bölümde 2012 yılında Doçent 2017 yılında ise Profesör unvanlarını elde etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde göreve başladığı 2001 yılından bugüne İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Zonguldak Meslek Yüksekokul Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Ayrıca, Fakülte Kurulu, Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu üyelikleri de yapan Özölçer 2020 yılından beri Mühendislik Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmektedir.

İngilizce bilen Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer evli ve iki çocuk babasıdır.

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2022, 14:48