Çorumlu anne ile oğlu ve kızı feci kazada hayatını kaybetti

Ankara'da bugün yaşanan feci kazada Çorumlu anne ile oğlu ve kızı hayatını kaybetti.

Ankara'da yaşanan kazada park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki Çorumlu olduğu öğrenilen Esra İnanlı oğlu Aybey Taha ve kızı Seda hayatını kaybetti. Araç sürücüsü baba İrfan İnanlı ise yaralandı.

Ankara- Eskişehir kara yolunun Temelli mevkiinde yaşanan kaza, Çorumlu aileyi dağıttı. Eskişehir yönüne giden Çorum Alaca nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen İrfan İnanlı idaresindeki 16 ALZ 879 plakalı otomobil, kontrolünden çıkarak, yan yolda park halinde bulunan 06 PSL 56 plakalı TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın içerisindekiler şiddetli şekilde darbe aldılar.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Kazada, sürücü ve kızı Seda(2) yaralanırken, eşi Esra ve oğlu Aybey Taha(6) İnanlı hayatını kaybetti. Yaralı sürücü ve kızı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan küçük kız da doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorumlu ailenin yaptığı kaza başta yakınları olmak üzere herkesi üzüntüye boğarken, Anne, oğlu ve kızının cenazeleri ikamet ettikleri Bursa'ya gönderildiği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2021, 23:53