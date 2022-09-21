Çorumlu asker saldırıda yaralandı

Kuzey Irak'ta görev yapan Çorumlu asker Ramazan Kolukısa, hain terör örgütünün roketli saldırısı sonucu yaralandı.

Çorumlu asker saldırıda yaralandı

Kuzey Irak'ta görev yapan Çorumlu asker Ramazan Kolukısa, hain terör örgütünün roketli saldırısı sonucu yaralandı.

Çorum'un Boğazkale ilçesine bağlı Evci Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen askerimiz GATA'ya getirilerek, tedavi altına alındı.

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