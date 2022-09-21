Çorumlu asker saldırıda yaralandı

Kuzey Irak'ta görev yapan Çorumlu asker Ramazan Kolukısa, hain terör örgütünün roketli saldırısı sonucu yaralandı.
Çorum'un Boğazkale ilçesine bağlı Evci Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen askerimiz GATA'ya getirilerek, tedavi altına alındı.
Kuzey Irak'ta görev yapan Çorumlu asker Ramazan Kolukısa, hain terör örgütünün roketli saldırısı sonucu yaralandı.
Kuzey Irak'ta görev yapan Çorumlu asker Ramazan Kolukısa, hain terör örgütünün roketli saldırısı sonucu yaralandı.
Çorum'un Boğazkale ilçesine bağlı Evci Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen askerimiz GATA'ya getirilerek, tedavi altına alındı.