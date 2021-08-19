Çorumlu asker son yolculuğuna uğurlandı

FATİH BATTAR

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde vatani görevini yapmakta iken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Çorumlu Piyade Er İlhan Öztürk son yolculuğuna uğurlandı.

Henüz 20 günlük asker olduğu öğrenilen 26 yaşındaki İlhan Öztürk için dün Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda tören düzenlendi.

Törene AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Jandarma Albay İlhan Uzunoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yahya Çoban, bazı daire müdürleri, ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze töreninin ardından İlhan Öztürk, Seydimçakallı Köyü’nde toprağa verildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2021, 13:55