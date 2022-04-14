Çorumlu Asteğmen hayatını kaybetti

FATİH BATTAR
Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA)'da yaklaşık 1 aydır yoğun bakımda tedavi gören Çorumlu Asteğmen Semih Ucay, yaşam mücadelesini kaybetti.
Sungurlu’nun Eşme köyünden Mevlüt Kenesarı'nın Çorum'da yaşayan torunu Asteğmen Semih Ucay’ın vefat haberi, derin üzüntüyle karşılandı.
Edinilen bilgilere göre Asteğmen Semih Ucay’ın bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2022, 15:11