Çorumlu babanın acı hikayesi!

FATİH BATTAR

Ankara'da eczacı teknisyenliği yapan Çorumlu Erdal Ünsal, 1 yıl arayla 3 çocuğunu da kaybetmenin acısını yaşıyor.

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında 20 yaşındaki büyük oğlu Mert Ünsal'ı bisiklet kazasında kaybeden, ardından da 6 yaşındaki oğlunu böbrek yetmezliğinden kaybeden acılı baba, geçtiğimiz günlerde 18 yaşındaki güvenlik görevlisi oğlu Ahmet Sefa Ünsal'ı kaybetti. Edinilen bilgilere göre İstanbul'da güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Ahmet Sefa, İstanbul'daki evinde ölü olarak bulundu. Genç güvenlik görevlisi bugün Ankara'da toprağa verilecek.

Hayatının en zor yıllarını yaşayan acılı baba Erdal Ünsal, 3 oğlunu da kara toprağa vermenin hüznünü yaşarken, kardeşlerden geriye ise babalarıyla birlikte çektirdikleri fotoğraf karesi kaldı.

HAKİMİYET, 3 kardeşe Allah'tan rahmet, acılı babaya ve Ünsal ailesine sabır ve başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2021, 18:24