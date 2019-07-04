Çorumlu, barış ve kardeşliğe sahip çıktı

RECEP MEBET

‘Çorum Olayları Anma Paneli’ önceki akşam Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleşti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Örgütü tarafından organize edilen panele 19. Dönem Çorum Milletvekili Adnan Türkoğlu, CHP İl Başkan Yardımcısı Av. Sadık Eral ve Gazeteci-Yazar Saygı Öztürk konuşmacı olarak katıldı.

1980 yılında yaşanan acı olaylar ve geride bıraktığı izlerin dile getirildiği panelde, yaralarını saran Çorum halkının birlik ve beraberlik içinde hareket ederek barış ve kardeşliğe sahip çıktığı vurgulandı.



‘ACIYI BAL EYLEDİK’

Çorum Olayları’nın 39. yıl dönümünde ‘Acıyı Bal Eyledik’ sloganıyla düzenlenen programa Çorum Barosu Başkanı Av. Kenan Yaşar, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekci, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Gökgöz, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Şube Başkanı Uğur Demirer, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



BİRLİK ve BERABERLİK VURGUSU

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açış konuşmasını CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekci yaptı.

Programda kürsüye davet edilen AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Gökgöz, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar da birer selamlama konuşması yaparak birlik ve beraberlik mesajları verdiler.



ÖZTÜRK: ‘BÜYÜK BİR TERTİBİN OLDUĞU AÇIK’

Gazeteci-Yazar Saygı Öztürk, Çorum Olayları’na ilişkin anı ve izlenimlerini anlattı.

“Olaylar göstere göstere geldi” diyen Saygı Öztürk, yaşanan hadiselerin önlenebileceğine işaret ederek, “Gazeteci olarak sahada yaptığım gözlemlere göre büyük bir tertibin olduğu açıktı. Önlenebileceğini düşündüğüm bu olayların yaşanmasında Valiliğin de hataları vardı” dedi.



1980 yılında Çorum’daki güvenlik zaafiyetine dikkat çeken Öztürk, “O günlerde asker, solcu Aleviler’in; polis ise ülkücü Sünnilerin temsilcisiymiş gibi görülüyordu” ifadelerini kullandı.

Güç koşullar altında gerçekleştirdiği gazetecilik çalışmalarından bahseden Öztürk, “Acıları hep birlikte yaşadık. Çorumlu, barış ve kardeşlik istediğini gösterdi, acılarını bal eyledi. Memleketini terketmeyen Çorumlular, şehri her alanda örnek bir il haline getirdiler” diye konuştu.



Geçmişte yaşanan acılardan ders çıkarılması ve kardeşlik duygusunun pekiştirilmesinde herkese büyük sorumluluk düştüğünü vurgulayan Öztürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu toplantıyı, siyasi bir faaliyet görmediğim için buradayım. Zaten bu olaylara siyasi parti gözlüğü olmadan bakmalıyız. Öte yandan ‘Çorumlu’nun yaptığını herkes yapamaz’ deyişinin doğru olduğuna bizzat şahit oldum. Çorum Olayları döneminde, zulme uğramasın diye Alevi komşularını evinde gizleyen Sünniler, Sünni komşusuna kapısını açan Aleviler vardı.”



TÜRKOĞLU: ‘BİZE, BİZDEN BAŞKA DOST YOK’

19. Dönem Çorum Milletvekili Adnan Türkoğlu, “Tarihi süreç içinde yol kazaları olabilir, önemli olan dostluk, barış ve kardeşlik” dedi.

“İhtilaller çocuğuyuz. Bizim nesil çok acılar çekti, darbe ve muhtıralar gördü. Demokrasiyi yaşayamayacak mıyız?” diyen Adnan Türkoğlu, milletvekili olduğu dönemde yaşanan Madımak Olayı’nda Aleviler’le birlikte Sünniler’in de yanarak can verdiklerini söyledi.



Türkoğlu, “İnsanların birbirlerini yakmaya varan bir dehşet sergilemesine anlam veremiyor, mani olamadığımız bu olayın üzüntüsünü yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

Dünyanın 4’te 3’ünü dolaştığını ve Çorum’dan daha güzel bir yer olmadığını belirten Türkoğlu, şöyle konuştu:

“Bizim, bizden başka dostumuz yok. Ötekileştirmeyi bir kenara bırakıp, iyisi-kötüsüyle birbirimize sarılmalıyız. Ulu Mezarlık’ta, Çiftlik Mezarlığı’nda yan yana yatıyoruz, hayattayken niye vızırdanıyoruz?

Gelin Valilik önündeki Kadeş Barış Meydanı’na bir kitabe yaptırıp, Atatürk büstü ve Türk Bayrağı asarak bu kardeşliği taçlandıralım. Çorumlu yaparsa en iyisini yapar. Allah dirliğimizi, birliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Burdan başka yaşayabileceğimiz bir Çorum yok.”



ERAL: ‘BİR ve BERABER OLMALIYIZ’

CHP İl Başkan Yardımcısı Av. Sadık Eral, “Bir daha Çorum ve Sivas olayları yaşanmasın diyorsak barışın kenti olan bu topraklarda bir ve beraber olmalıyız” diye konuştu.

“Hepimiz kardeşliği savunuyoruz” diyen Sadık Eral, “Günlük yaşamdaki birbirimize yönelik ötekileştirmeler fay kırıklarını besliyor ve zamanla depremlere neden olabiliyor” dedi.

Eral, “Suriyeliler gibi başka ülkelerin çöplüklerinde bir araya gelmek istemiyorsak, demokrasiye sahip çıkıp kardeşlik içinde yaşamalıyız” ifadelerini kullandı.