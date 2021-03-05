Çorumlu Başçavuş helikopter kazasında şehit oldu

Bitlis'te düşen askeri helikopterde bulunan 11 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz ise yaralandı. Şehitlerimizden Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu'nun Kırıkkale'de yaşadığı aslen Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Dorukseki köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit düşen Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu'nun Kırıkkale'deki ailesine şehadet haberi verildi.

40 yaşındaki Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu'nun şehadet haberini, Çalılıöz Mahallesi'nde oturan baba Muharrem ve anne Hafize Umulu'ya ulaştırdı. Şehit Umulu'nun evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.