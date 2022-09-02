Çorumlu başkan ilçenin çehresini değiştirdi

2019 yılında Yenişehir Kaymakamı ve akabinde Belediye Başkan Vekili olarak atanan Çorumlu kaymakam Murat Beşikci, 3 yılda Yenişehir’in çehresini değiştirdi.

Beşikci, kısa sürede ilçede önemli hizmetlere imza attıklarını aktararak, “Diyarbakır’a daha önce adım bile atmamış insanların Diyarbakır’a fabrika açmak için gelmeleri bizleri çok mutlu ediyor. Bunda devletimizin de çok büyük katkıları vardır” dedi.

1983 yılında Çorum İskilip’te doğduğunu belirterek sözlerine başlayan Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, “2005 yılında siyasal bilgiler fakültesini bitirdim ve aynı yıl kaymakam olarak göreve başladım. İlk olarak Kırşehir Akpınar ilçesinde kaymakam olarak göreve başladım. Daha sonra sırasıyla Kütahya Pazarlar, Ağrı Tutak, Antalya Akseki, Trabzon Şalpazarı derken en son Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesine 2019 yılında kaymakam olarak atandım. Şu anda da Yenişehir için elimizden gelen gayreti göstererek hizmetkâr olmaya çalışıyorum. 2019 yılının Kasım ayında devletimiz tarafından Yenişehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildim. Hem kaymakam olarak hem de belediye başkan vekili olarak görev yapmaktayım” dedi.

DİYARBAKIR SANAYİ VE TARIM KENTİ OLUYOR

Yenişehir’de kısa sürede önemli hizmetlere imza attıklarını ifade eden Beşikci, “Göreve geldiğimiz andan itibaren 2.5 yıl içerisinde 200 milyon TL’nin üzerinde fiziksel yatırımlar yaptık. Bizden önce belediyemiz bir yıllık borcunu 4 yıllık geliriyle ödeyebilirken bizim almış olduğumuz tasarruf tedbirleriyle belediyemiz 1 yıllık borcunu 6 aylık geliriyle ödeyebilecek hale geldi. Bunun yanı sıra Yenişehir Belediyesi’nin sloganını ‘Kalbe yürüyen belediyecilik’ diye belirledik. Son 5-6 yıl içerisinde Diyarbakır’a gelen birçok kişiden Diyarbakır’ın daha modern bir şehir olduğunu duyuyoruz. Bu da bizleri çok mutlu ediyor. Huzurlu ve güvenli bir ortam devam ettiği müddetçe istihdam artıyor, sosyal hayat da gelişiyor. Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde bir yıl içinde yaklaşık 30 fabrika açıldı. Önümüzdeki yıl içinde de 50’ye yakın fabrika açılacak. Bu fabrikaların her birinde 300-400 kişi istihdam ediliyor. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nde ise yeni fabrikalar açılması için yer kalmamış. Diyarbakır’daki huzur ortamı devam ettiği müddetçe kültür ve medeniyet kenti olan Diyarbakır aynı zamanda tarım ve sanayi kenti de olacak. Yatırımcılar huzur ve güven ister. Şu anda Diyarbakır’a Bursa’dan ve İstanbul’dan yatırım yapmak için gelenler oluyor. Diyarbakır’a daha önce adım bile atmamış insanların Diyarbakır’a fabrika açmak için gelmeleri bizleri çok mutlu ediyor. Bunda devletimizin de çok büyük katkıları vardır” diye konuştu.

MİLLET KIRAATHANELERİ AÇTIK

Yenişehir Belediyesi’nin hizmetlerine de değinen Beşikci, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz göreve geldiğimiz andan itibaren vatandaşımıza hizmetkâr olmaya niyet etmiştik. Bu kapsamda vatandaşlarımızın nelere ihtiyacı olduğunu belirlemeye çalıştık. İlk etapta Yenişehir’de 350 bin metrekare olan yeşil alanı 500 bin metrekareye çıkardık. 150 bin metrekare daha yeşil alan kazandırdık. 1 milyon metrekareye yakın parke taşı çalışması, 40 kilometreye yakın sıcak asfalt çalışması, 20 kilometre kaldırım çalışması yaptık. Bunlar lütuf değildir ve olması gereken önemli yatırımlardır. Bunların da haricinde Yenişehir’de yaşayan kadınlarımız, gençlerimiz, engelli kardeşlerimiz ve yaşlılarımız için bazı çalışmalar yaptık. Mesela gençlerimiz için İlkbahar Millet Kıraathaneleri, 65 yaş üstü yaşlılarımız için İkinci Bahar Millet Kıraathaneleri, engelli kardeşlerimiz için Engelsiz Yaşam Merkezleri, kadınlarımız için de Hanım Evi Millet Kıraathaneleri açtık. Farklı mahallerimizde bu şekilde 20’ye yakın tesisimiz var.”

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ÇOK BAŞARILI

Yenişehir’deki kentsel dönüşüm çalışmalarının iyi bir seviyede olduğunu anlatan Beşikci, “Kentsel dönüşüm çalışmalarımızı Yenişehir Belediyesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütüyoruz. Diyarbakır’da kentsel dönüşüm çok önemli bir ihtiyaçtır. Şu anda Yenişehir’in en eski yerleşim bölgelerinden olan Fiskaya bölgesinde kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Aynı doğrultuda Yolaltı Mahallesi’nde ve Fabrika Mahallesi’nde de devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarımız var. Bir yandan da kendimizden ziyade kentsel dönüşümü vatandaşlara da yaptırmaya çalışıyoruz. İmar ve iskân konusunda yardımcı olduğumuz zaman vatandaşlar kendi konut alanlarını yenileyebiliyorlar. Mesela 50 dönüm arazide 400-500 tane kaçak yapı var diyelim. Bu vatandaşları bir araya getirerek anlaşmalarını sağlıyoruz. Sonraki süreçte müteahhitlerle de anlaşmalarını sağlayarak evlerinin yenilenmesine katkıda bulunuyoruz. Bu şekilde koordine ettiğimiz kentsel dönüşüm çalışmaları devam ederken biz de altyapı ve yol çalışmalarını hızlandırıyoruz” şeklinde konuştu.

MURAT BEŞİKCİ KİMDİR?

1983 yılında Çorum'un İskilip İlçesinde doğan Murat Beşikci, İlkokulu İskilip Azmimilli İlköğretim okulunda, Ortaokulu Çorum İnkılâp İlköğretim okulunda ve Liseyi ise Çorum Atatürk lisesinde bitirdi.

2001 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü kazanan Beşikci, 2005 yılında mezun oldu. Aynı yıl açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanan Beşikci, 2006 yılında Antalya Kaymakam Adayı olarak mesleğe başladı. Isparta' da Teftiş stajını, Antalya' da İl Merkez stajını, Antalya Manavgat' da Kaymakam refikliği stajını yaptı.

Kasım 2006-Mart 2007 tarihleri arasında Akpınar (Kırşehir) Kaymakam Vekilliği görevinde bulunan Murat Beşikci, daha sonra Ankara' da 4 Ay süren dil kursuna müteakip İngiltere' nin Sheffield kenti Üniversitesinde 1 yıl eğitim aldı. Murat Beşikci, sırasıyla Pazarlar Kaymakamı, Tutak Kaymakamı, Akseki Kaymakamı ve Şalpazarı Kaymakamı olarak görev yapmış olup, 07.08.2019 tarihli ve 2019/268 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile İlçemiz Yenişehir Kaymakamlığına atanan Kaymakam Murat Beşikci aynı zamanda İçişleri Bakanlığı'nın 12.11.2019 tarihli kararına istinaden Diyarbakır Valiliğinin 13.11.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak Yenişehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir; evli ve iki çocuk babasıdır. (Akit)

Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2022, 20:00