Çorumlu bürokratlara hayırlı olsun ziyareti

Vali Mustafa Çiftçi, beraberinde Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’le, Ankara’da yeni görevlere atanan Çorumlu bürokratları ziyaret etti.

Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Sayıştay Başkan Yardımcısı olarak atanan hemşehrimiz Hasan Karaman’ı ve Ticaret Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan hemşehrimiz Berat Uzun’u ziyaret ederek yeni görevleri nedeniyle hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2021, 19:02