Çorumlu çiftçilerin sorunlarını TZOB’a anlattılar

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Çorum Ziraat Odaları’nın başkanları ile gerçekleştirdiği toplantıda, Çorum tarımı, Çorum’daki çiftçilerin sorun ve beklentileri hakkında ilgili Bakanlıklara iletilmek üzere bilgi aldı.