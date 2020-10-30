Çorumlu çiftçilerin sorunlarını TZOB’a anlattılar

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Çorum Ziraat Odaları’nın başkanları ile gerçekleştirdiği toplantıda, Çorum tarımı, Çorum’daki çiftçilerin sorun ve beklentileri hakkında ilgili Bakanlıklara iletilmek üzere bilgi aldı.

Çorumlu çiftçilerin sorunlarını TZOB’a anlattılar

FATİH BATTAR

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Çorum Ziraat Odaları’nın başkanları ile gerçekleştirdiği toplantıda, Çorum tarımı, Çorum’daki çiftçilerin sorun ve beklentileri hakkında ilgili Bakanlıklara iletilmek üzere bilgi aldı.

Toplantıda Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Sungurlu İlçe Ziraat Odası Başkanı Ramazan Kelepircioğlu, İskilip İlçe Ziraat Odası Başkanı  Mücahit Şahin, Kargı İlçe Ziraat Odası Başkanı Ali Ercan Tokmak, Dodurga İlçe Ziraat Odası Başkanı  Yılmaz Göker, Bayat İlçe Ziraat Odası Başkanı  Mustaf Yıldırım, Boğazkale İlçe Ziraat Odası Başkanı  Ahmet Meteoğlu, Osmancık İlçe Ziraat Odası Başkanı  Ali Osman Şahiner, Ortaköy İlçe Ziraat Odası Başkanı  Ramazan Topcu, Mecitözü İlçe Ziraat Odası Başkanı  Satılmış Köse, Uğurludağ İlçe Ziraat Odası Başkanı  Davut Saygı, Laçin İlçe Ziraat Odası Başkanı  Duran Çardaklı, TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar’a Çorum il ve ilçelerde çiftçilerin sorunlarını ve beklentilerini dile getirdi.

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