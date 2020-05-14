Çorumlu çifte canlı yayında nikah

RECEP MEBET

Kanal 7 televizyonunda yayınlanan ‘Sahur Vakti’ adlı programda, Çorumlu bir çiftin dini nikahı kıyıldı.

Sunuculuğunu Muhsin Bay’ın üstlendiği programa telekonferans yöntemiyle katılan Gülcan-Fatih Mehmet Kesergen çiftinin nikahını Prof. Dr. Mustafa Karataş kıydı.

Önceki gece ekrana gelen programda Çorumlu Fatih Mehmet Kesergen ve Adanalı eşi Gülcan Kesergen ile sohbet eden Mustafa Karataş, dini nikah kıydırmak isteyen çiftin taleplerini geri çevirmedi.

İslâm dininde nikah akdinin anlatıldığı programda, Kesergen çiftinin mihir olarak belirlediği 2 adet 20’şer gram altın bileziğin yanı sıra diğer bilgileri tek tek not alan Prof. Dr. Karataş, Çorumlu aileye nikah hediyesi olarak Kuran-ı Kerim armağan etti.

Sunucu Muhsin Bay ve stüdyo ekibi ile izleyenlerin şahitlik ettiği nikah, yapılan dua ile sona erdi. Başvurular arasından seçilen talihli çifti tebrik eden Karataş, Çorum’a selamlarını iletti.

Dini nikahla ilgili soruları da cevaplayan Karataş, boşanma durumunda uygulanan ömür boyu nafakanın erkeklere haksızlık olduğunu belirterek, “Bu uygulamadan vazgeçilmeli” ifadesini kullandı.