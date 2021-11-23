Çorumlu dernekler konfederasyon kuracak

Türkiye genelinde kurulu olan Çorumlu dernekler federasyon yöneticileri, konfederasyon kurulmasına karar verdi.

Daha güçlü bir Çorum ve birliktelik için Türkiye genelinde kurulu bulunan federasyon yöneticileri bir araya gelerek tek çatı altında birleşip konfederasyon kurulmasına karar verdi.

ÇEKVA ve ÇESİAD ev sahipliğinde yapılan toplantıya; Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu, Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu, İstanbul Çorumlu Dernekler Federasyonu, Osmancık Dernekler Federasyonu, Bursa Çorumlu Dernekler Federasyonu, İstanbul Hitit Dernekleri Federasyonu, İzmir Çorum Dernekleri Federasyonu, Anadolu Hitit Dernekleri Çorum Federasyonu katıldı.

Toplantıda, konfederasyon kuruluşu için çalışmalar başlatıldı. (Haber Merkezi)