Çorumlu diş teknisyeni kansere yenik düştü

FATİH BATTAR

Ankara'da görev yapan Çorumlu Diş Teknisyeni Hacer Karaçoban kansere yenik düştü.

Ankara'da 75.Yıl Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde Diş Teknisyeni olarak görev yapan Hacer Karaçoban kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.

Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Eskialibey köyü nüfusuna kayıtlı olduğu ve Çorumlu Kore Gazisi Ahmet Karaçoban'ın kızı olduğu öğrenilen Hacer Karaçoban Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Hakimiyet, merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2020, 22:58