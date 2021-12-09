Çorumlu doktor hayatını kaybetti

FATİH BATTAR

Antalya'da özel bir hastanede görev yapan Biyokimya Uzmanı Dr. Erdoğan Ersan (75) hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Ersan, bugün hayata gözlerini yumdu.

Merhumun cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Antalya'da toprağa verildi.

HAKİMİYET, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.

Dr. Erdoğan Ersan Kimdir?

1946 yılında Çorum'un Sungurlu ilçesinde dünyaya gelen Dr. Erdoğan Ersan, 1973 yılında Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden mezun oldu. 1976 yılında Ankara Numune Hastanesi'nde göreve başlayan Ersan, sırasıyla Polatlı Devlet Hastanesi, Antalya Devlet Hastanesi, Uzman Hekimler Tıp Merkezi, Lara Hastanesi, Radon Tıp Merkezi ve 2011 yılından da bu yana Özel Olimpos Hastanesi'nde görev yaptı.

Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2021, 14:23