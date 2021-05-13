Çorumlu eczacı klipte yer aldı

Eczacılar hazırladıkları kliple ‘14 Mayıs Eczacılık Bayramı’nı kutladı.

Eczacı Müzik Ekibi’nin hazırladığı klipte Çorum’dan Eczacı Elif Özge Maz da kanunuyla yer aldı.

Eczacılar 14 Mayıs Eczacılık Bayramı için hazırladıkları klipte bir araya geldi. Türkiye’nin dört bir yanından eczacıların yer aldığı Eczacı Müzik ekibi “Ele Güne Karşı ve Kara Sevda” eserlerini yorumladı. Projede Çorum’dan Eczacı Elif Özge Maz da kanunuyla yer aldı.

Konuyla ilgili Çorum Web TV’ye açıklamalarda bulunan Eczacı Elif Özge Maz, “Ülke olarak zor ve sıkıntılı bir süreçten geçerken, insanları biraz olsun neşelendirmek ve enerjilerini yükseltmek için böyle bir projeyi gerçekleştirdik” dedi.

Maz, Türkiye genelinden yaklaşık 30 eczacının bu projede yer aldığını belirtti.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2021, 18:34