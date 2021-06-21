Çorumlu elektronik teknisyeninin başarısı

FATİH BATTAR

Çorum’lu elektronik teknisyeni Serkan Dinçer Amerikan LM 100 helikopter motorunun tirbününü çalıştırdı ve elektronik kartlarının tamirini gerçekleştirdi.

Çorum’da Endüstri Meslek Lisesi’nden mezun olduktan sonra Lüleburgaz Elektrik Üretim Santrali’nde çalışmaya başladığını belirten SD Elektronik sahibi Serkan Dinçer, 2012 yılında Eskişehir TEİ’de Amerikan LM 100 motorunun tirbünün çalışmasını sağladığını anlattı. Elektrik-elektronik mühendislerinin bile çalıştıramadığı motorun çalışmasını sağladığını aktaran Dinçer, buna rağmen yeteri kadar ilgi göremediği için emekli oldukta sonra Çorum’da endüstriyel elektonik kart ve cihazlarının tamiri için kendi dükkanını açtı.

Çorum sanayisinin elektronik kart ve tamiri konusunda açığı olduğunu ve bu yüzden bu sektöre giriş yaptığını belirten Dinçer, “Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte elektronik cihazların endüstri alanına girmesi ve üretime büyük oranda kolaylık sağlaması firmaların talebe yetişmesine katkı sağlarken, bu cihazların elektronik bölümlerinde meydana gelen arızalarda bir o kadar yüksek maliyet gerektiriyor. Firmalar cihazların kartlarında meydana gelen arızalar nedeniyle kartları yenisiyle değiştirmek için hem yüksek miktarda ücret öderken hem de elektronik kartların bulunmadığı durumlarda günlerce bunların gelmesini bekledikleri için zarar da ediyor. Biz de Çorum’da sanayicilerimizin bu sorununa çözüm olmak için 2018 yılında SD Elektronik firmasını kurduk.” dedi

SD Elektronik olarak Çorum sanayisinin yanı sıra Türkiye’nin her yerinde endüstriyel makinelerin elektronik kart ve cihazlarının tamiri yaparak bu konuda marka olmak istediklerini ifade eden Dinçer, Çorum’da bu sektörle uğraşan tek kişi olduklarını hatta bölgede çok az insanın bu işi yapabildiğini söyledi.

Çorum’un yanı sıra İstanbul, İzmir gibi fabrikalardan kendilerine iş geldiğini belirten Dinçer, hedeflerinin Çorum’dan Türkiye’ye açılan bir marka olmak istediklerini kaydetti.

Çorum’da bazı firmalarla iş yaptıklarını ancak sanayicilerin genelde işini yurt dışında yaptırmayı tercih ettiğini belirten Dinçer; “Sanayicilerimiz yurt dışından bu işi yaptırmak yerine bize gelseler yarı yarıya maliyetleri düşecek. Yurt dışında yapılan işi biz burada Çorum’da daha rahat yapabiliyoruz.” diye konuştu

SD Elektronik olarak yaptıkları işlerden bahseden Dinçer, iş makinalarının beyin tamiri, Elektrikli motor-bisiklet beyin tamiri, elektrikli engelli aracı beyin tamiri, otomasyon kontrol sistemleri elekttonik arıza tamiri, LCD monitör ve beyaz eşya kartlarının tamiri, endüstriyel bağlama cihazlarının tamiri, mikrodalga fırın ve koşu bandı tamiri, jeneratör kontrol kartlarının tamiri, otogaz beyin tamiri ve inverter tamiri olmak üzere her türlü elektronik kartlarının tamiri gerçekleştiriyoruz.” dedi

Dinçer; “Yaşadığımız çağda en hızlı ilerleme kaydeden şüphesiz elektronik teknolojisidir. Sistemlerin elektronik kumandalı ve oldukça kompleks hale gelmesi; sistemlerde oluşan arızaların çözümünde de daha büyük sıkıntıların yaşanmasını ortaya çıkardı. Bu arızaların giderilmesi için bozulan sistem ve kartın ,üreticiler tarafından değiştirilmesi yolu oldukça pahalıya malolmakta. Bu nedenle arıza çözümlemelerinde bir sektör oluştu. Bende şimdiye kadar olan tecrübelerim ve almış olduğum eğitimlerime dayanarak yaşadığım ve büyüdüğüm Çorum’da bu açığı görerek bu sektörde yer almak istedim. Ülkemiz ekonoimk yapı olarak binlerce dolarlık bşr kartı çöpe atıp doğrudan sağlamını kullanarak problemi çözmek şeklinde bir yapıya hazır değildir. Bu durum ayrıca ciddi bir döviz kaybına sebep olmaktadır. İş, üretim ve zaman kaybını da buna eklersek bu sektörün önemini daha iyi anlaşılmakta. O yüzden Çorumlu sanayicilerimize seslenerek herhangi bir elektronik sorunlarında bizi tercih etmelerini istiyoruz. Profesyonel cihazlarımızla sorunları kısa sürede çözüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2021, 21:32