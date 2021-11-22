Çorumlu emniyet müdürü vefat etti

FATİH BATTAR

Amasya'da uzun yıllar Trafik Şube Müdürü olarak görev yapan ve emekli olan Çorumlu 2.sınıf emniyet müdürü İsmail Arat vefat etti.

Merhum Recep ve Neziha Arat'ın oğlu, Ayfer Arat'ın eşi Şamilhan ve Tungahan'ın babaları, Güzide, Yüksel, Aysel, Hacer ve Saime'nin kardeşleri, Emekli Kurmay Albay Yaşar Kaleli ve Ümit Kaleli'nin yeğenleri, emekli başkomiser İsmail Arat, dün hayata gözlerini yumdu.

Merhumun cenazesi Amasya Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Ortaköy'e bağlı Cemilbey'de toprağa verildi.

HAKİMİYET, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2021, 16:35